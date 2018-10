Los migrantes que conmovieron el continente

La licenciada en enfermería Naycore Gallango lleva casi 24 horas en un bus desde que salió de Valencia (Venezuela), cruzó las montañas colombianas, descendió a sus valles, y ahora se acerca a la frontera con Ecuador. Agobiada por la noche y el frío, no resiste la tentación de mirar las fotos de sus hijos en el celular y recuerda cuando el menor, de 6 años, se enteró de que se alejaba para buscarles un mejor futuro: “No me dejes, no me dejes”, le repetía, y a ella se le partía el corazón.



La situación no daba espera, y Naycore había decidido irse a Perú, donde podía trabajar por sus hijos. Su hermano la apoyaba: “Si tú sales, eres nuestra única esperanza”.

Las caras, voces y matices de este drama dieron luz a ‘Venezuela a la fuga’, trabajo elaborado por periodistas de EL TIEMPO y el sitio web Efecto Cocuyo, en alianza con otros reporteros latinoamericanos, que ganó el jueves pasado el premio Gabriel García Márquez de Periodismo Iberoamericano.

Lo más difícil era no quebrarse y dejar abandonada la reportería para ayudar a los migrantes FACEBOOK

TWITTER

Más allá de haber acompañado a Naycore en su periplo por media Suramérica, la gestora del trabajo, Ginna Morelo, editora de la Unidad de Datos de EL TIEMPO, siente que fue toda una lección de solidaridad y periodismo. “Lo más difícil era no quebrarse y dejar abandonada la reportería para ayudar a los migrantes. Fueron ocho noches en las que, cuando ellos se dormían, yo lloraba. Me sentí impotente, porque quizás mientras yo desayunaba ellos no tenían ni una moneda para comer”, relató Morelo ante el público reunido en el Jardín Botánico de Medellín, durante la apertura del Festival Gabo.

Imágenes similares fueron las que la inspiraron en Bogotá a hacer algo por reflejar esa diáspora: salir todos los días en TransMilenio y ver la cantidad de venezolanos con maletas que ni siquiera podían pagar el tiquete. O las escenas de colombianos deportados de Venezuela, luego de vivir allí desde los años 80.



Por ello, Morelo y un grupo de periodistas venezolanos y colombianos se unieron para contar esas historias que ya se habían extendido por todo el continente. Así llegó al tema Laura Wef-fer, experimentada reportera venezolana y cofundadora de Efecto Cocuyo: “Fuimos 27 personas comprometidas con este maravilloso proyecto. Que hayamos sacado este especial en menos de tres meses fue toda una proeza de rapidez”, dice.



Las cámaras de Diego Pérez siguieron el trayecto de Naycore hasta Guayaquil, cuando se encontró con otro hermano que la recibió feliz porque le salió un trabajo de dos días con el que se ganó 100 dólares. “Con eso comemos dos meses aquí”, le espeta, mientras la abraza conmovido.



Así como en esta historia, dos periodistas, Ibis León y Ángel Colmenares, acompañaron la ruta de los migrantes a Brasil y otros dos a la isla de Curazao, un escape teñido de muerte. Sheyla Urdaneta y Lisaura Noriega hablaron con los familiares de Jeanauri Jiménez Chirinos, de 18 años, quien murió a bordo de una lancha con capacidad para 15 personas que en diciembre de 2017 fue cargada con 30 tripulantes que nunca llegaron a la isla paradisíaca.



Las crónicas son acompañadas por mapas digitales, que van cambiando a medida que se avanza en el texto, un recurso desarrollado por Sara Castillejo, periodista de Datos de EL TIEMPO, que fue destacado por el experto Rosental Alves, director del Knight Center for Journalism en la Universidad de Texas en Austin, y quien tuvo a cargo el juzgamiento de la categoría cobertura en los premios Gabo.



“El desafío era conectar a los periodistas en otros siete países (Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, México, Argentina y Chile), editar las tres piezas grandes de recorrido y luego relatar cómo viven los venezolanos en otros países, con Catalina Oquendo en Buenos Aires, Mirelis Morales en Lima, etc.”, recuerda Morelo.



Naycore ya regresó a Venezuela, a devolverle a su familia el tiempo y el dinero que consiguió en Perú. Este segundo episodio será el germen de una segunda entrega de ‘Venezuela a la fuga’.



El jueves pasado, los periodistas recibieron una recompensa que esperan transmitir a los protagonistas de sus historias.



JULIO CÉSAR GUZMÁN

Editor Mesa Visual

En Twitter: @julguz