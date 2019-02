Los funcionarios y militares venezolanos que dan la espalda a Maduro

La autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela el pasado 23 de enero ha causado que al menos cuatro altos funcionarios y militares de la administración de Nicolás Maduro hayan decidido desconocer el segundo mandato de quien fuera su jefe.

Scarlet Salazar, cónsul de Venezuela en Miami, Estados Unidos, reconoció el pasado 27 de enero a Juan Guaidó como presidente interino de su país mediante un video que fue difundido en las redes sociales.



La cónsul afirmó que su decisión se basa en la Constitución nacional y las leyes venezolanas. "Esta decisión obedece a mis principios y valores democráticos como funcionaria de carrera diplomática al servicio de Venezuela por más de 18 años ininterrumpidos", afirmó mientras leía un comunicado sentada en un escritorio, con una bandera de Venezuela de fondo.



Salazar exhortó, además, a los demás miembros de cuerpos diplomáticos y consulares venezolanos a “apegarse a la Constitución”.

José Luis Silva

Otra de las figuras políticas que se desvinculó de la administración de Maduro fue el coronel José Luis Silva, agregado militar en Estados Unidos.



"Me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de la Fuerza Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó", afirmó Silva en un video grabado en su oficina en la embajada de Venezuela en Washington el pasado 26 de enero.



"Me comuniqué con mis superiores y ellos saben que no estoy de acuerdo con lo que está pasando, con la usurpación de poderes, el maltrato a la gente y la situación de pobreza extrema de un país tan rico en recursos humanos y naturales como es Venezuela", señaló.

Francisco Esteban Yánez

Uno de los reveses más fuertes que tuvo Maduro lo protagonizó el sábado pasado el general de División y Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, Francisco Esteban Yánez Rodríguez.



“Hoy, con orgullo patriótico y democrático les informo que desconozco la autoridad irrita y dictatorial del señor Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual dignamente me pongo a sus órdenes”, aseveró Yánez Rodríguez mediante un video difundido en redes sociales.

El pronunciamiento del general causó una reacción en Twitter de la Aviación Militar Bolivariana que calificó de traidor a su integrante.



“Indigno el hombre de armas que traiciona el juramento de fidelidad y lealtad a la patria de Bolívar y al legado del comandante Hugo Chávez y se arrodilla ante pretensiones imperialistas”, indicó la Aviación Militar Bolivariana.

Jonathan Velasco

El último de los funcionarios que decidió apartarse de Maduro fue el embajador venezolano en Irak, Jonathan Velasco, quien el pasado domingo reconoció a Guaidó, quien es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.



"Señor presidente Guaidó, usted está del lado correcto de la historia, del pueblo y la Constitución. Por ello, nos colocamos al servicio del Estado que usted constitucionalmente representa y dirige", afirmó Velasco mediante un pronunciamiento.

A estos funcionarios se suma el apoyo de al menos 33 países -entre los que están Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y el Grupo de Lima- que también han desconocido al régimen de Nicolás Maduro, y hacen un llamado para que se celebren elecciones libres en Venezuela.



Guaidó ha asegurado en varias oportunidades que se proclamó como jefe de Estado interino de Venezuela al considerar que Maduro usurpó el poder desde el pasado 10 de enero, cuando se juramentó como presidente reelecto de Venezuela para un segundo mandato ante el Tribunal Superior de Justicia de su país.



La juramentación de Maduro fue declarada ilegítima por la opositora Asamblea Nacional que consideró que fue el resultado de las elecciones del pasado 20 de mayo en las que no hubo garantías para la participación de la oposición.

