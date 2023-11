Los escándalos de Pdvsa y el fútbol de Venezuela que podrían salpicar a Colombia

En Venezuela, la tradición petrolera ha despertado el interés no solo de grandes trasnacionales sino de la vida cotidiana de las personas y, por supuesto, también de la corrupción. Con los años se ha ido descubriendo la vinculación de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) con empresarios acusados de corrupción y que, a su vez, han extendido sus tentáculos a otros espacios.



Así como las bandas delictivas manejan hasta equipos deportivos, el petróleo ha hecho simbiosis con las reinas de belleza y más recientemente con el fútbol, específicamente con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Reportajes, publicaciones de prensa de investigación y señalamientos de funcionarios, arrojan un nombre que parece intocable –hasta ahora- y que incluso sobrevivió a la “limpieza” de la famosa operación Pdvsa Cripto de marzo de 2023 que dejó más de 60 detenidos y un ministro apartado.



Es el caso del exministro Tareck El Aissami, sobre quien se desconoce aún su paradero ocho meses después de que se descubrió la desaparición de unos 20.000 millones de dólares de las arcas de la principal industria venezolana.



Ese personaje, hasta ahora intocable, es Jorge Giménez Ochoa, presidente de la FVF y que, según documentos, se ha convertido en uno de los deudores más grandes de Pdvsa, con facturas impagas por más de 1.200 millones de dólares a través de las compañías Panglobal Energy SMC LTD, Ripple Oil Trading LTD, Kyozan y Hong Xing, según publican medios como El Nacional.

Según informes de la misma Pdvsa, publicados en medios, Giménez adeudaba en 2022 unos 600 millones de dólares a la industria. Una fuente reveló a este diario que el joven, de unos 36 años, obtuvo al menos seis contratos a través de los tanqueros Marlim, Caro, Henry, S Tinos, Imperia y Alisa II.



El viernes 17 de noviembre el excomisario venezolano Iván Simonovis –ahora en el exilio-, expuso que Giménez tenía otra compañía de maletín llamada Shandong Mingshuo Energy Trading Co., LTD, y que el crudo se le otorgaba a crédito. Es decir, miles de barriles cuyas ganancias no han ingresado a Pdvsa.



La historia de Giménez



Giménez, quien hasta hace unos años no era conocido por su “pasión por el fútbol”, recientemente fue vinculado sentimentalmente con la actriz colombiana Alejandra Ávila. Fuentes revelaron a EL TIEMPO que quiere expandir su influencia a Colombia e, incluso, establecer algunos negocios.



Su padre, Fenelón de la Chiquinquirá Giménez González, ya ha sido investigado por la justicia, por tramas relacionadas al mercado de capitales.



Según publica el portal de investigación Armando Info, Giménez González fue accionista y parte de la directiva de Seguros La Vitalicia, empresa sancionada desde 2019 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En 2010 estuvo involucrado en una supuesta estafa en el estado Zulia que afectó a 300 personas, en su mayoría jubiladas, a quienes les desaparecieron 40 millones de dólares. Padre e hijo se fueron a Bogotá, al tiempo que fundaban nuevas empresas con base en Panamá.



Su padre, además, también se hizo apoderado de otras tres empresas, entre las que se encuentra Optima Oil Corp en el año 2012, una sociedad colombiana dedicada a la extracción de crudo.



EL TIEMPO contactó algunas fuentes de la justicia estadounidense, quienes creen que los negocios de Giménez pueden extenderse a Colombia, por lo que piden a las autoridades mantener controles más rígidos.



Desde hace nueve años la FVF se hizo dependiente del Gobierno cuando decidió terminar el contrato, que ya cumplía una década, de patrocinio de Empresas Polar con la selección nacional. Cuando comenzó el apoyo de esta empresa privada, en el año 2000, se estimó en dos millones de dólares su aporte anual.



Tras unas elecciones de junta directiva, en las que se dice el chavismo metió las manos, Jorge Giménez, señalado de ser cercano a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez –vicepresidenta del país y presidente la Asamblea Nacional respectivamente- resultó electo en 2021.



Luego de la trama de corrupción en Pdvsa, develada por el mismo Estado, son muchos los nombres que han surgido, algunos de ellos están “presos” y otros no se sabe de su paradero,como el caso de El Aissami.



Con respecto a Giménez, si bien ha bajado el perfil, rumores aseguraban que se había instalado en España para no ser salpicado por la trama, pero luego que las aguas se calmaron, regresó al país.

