Oposición acusa a Maduro de entregar recursos en China

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió este martes el apoyo del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por la firma de 28 acuerdos con China, mientras la Comisión de Finanzas del Parlamento, de mayoría opositora, indicó que el gobernante fue a ese país a entregar recursos.



Los 28 acuerdos de cooperación suscritos -en distintas áreas- entre ambos países "vienen a fortalecer" y a "recuperar la capacidad productiva", dijo en rueda de prensa el vocero del PSUV, Víctor Clark, al señalar que también acelerarán el plan de recuperación económica del Gobierno que busca hacer frente a la crisis.

Clark, también gobernador del estado Falcón (oeste), manifestó que desde el partido tienen "toda la expectativa y toda la confianza" en esta alianza y que están "comprometidos en la relación política".



Maduro viajó el pasado miércoles a China en una visita inesperada que se produjo en un momento en el que el país atraviesa una grave económica. Durante su visita, llamó a los inversores chinos a creer en su país y se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping.



Ambos Gobiernos suscribieron acuerdos de cooperación relacionados al área de minería, economía, seguridad, tecnología, salud y petróleo. Algunos de estos acuerdos incluyen el intercambio "en el mediano plazo" de un millón de barriles de crudo y "la producción de oro de manera conjunta".



Además destacan un memorándum para la cesión del 9,9 por ciento de las acciones de la empresa mixta petrolera Sinovensa y la firma de memorándum de entendimiento para el desarrollo de las empresas de hidrocarburos mixtas Petrourica y Petrozumano.

También se firmó un acuerdo para fortalecer la cooperación entre la Corporación Nacional de Explotación de Gas de China (Cnodc) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) con el objetivo de explorar y explotar gas en el país caribeño y otro de explotación del sector aurífero con la empresa china Yankuang Group.



El mandatario venezolano dijo el sábado que China financiará el crecimiento de la producción petrolera en el país y señaló que su visita "desde el punto de vista estructural" reactivó las relaciones China-Venezuela "en un momento clave", en alusión a la crisis económica de la nación caribeña.



A su llegada a Caracas, Maduro reiteró en un mensaje en Twitter que su visita a China fue un "éxito" y resaltó que el "plan de recuperación económica" -que incluye la devaluación de la moneda en un 95,8 por ciento, alza de sueldos, tarifas e impuestos y control de precios- "cuenta con el apoyo decidido" de su "gran hermano mayor".

Luego del gran éxito de nuestra gira por la República Popular China, acabamos de aterrizar en nuestra amada Patria. El Plan de Recuperación Económica cuenta con el apoyo decidido de nuestro gran hermano mayor. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 17 de septiembre de 2018

Asimismo, en una transmisión obligatoria de radio y televisión, el jefe de Estado dijo hoy que este martes ofrecerá más detalles de su viaje a China en una rueda de prensa. Entretanto, el integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Ángel Alvarado aseguró que con el viaje de Maduro a Pekín "pareciera que no hay mucho endeudamiento" y que Venezuela solo "entregó una gran cantidad de recursos".



El parlamentario explicó a Efe que aunque el Gobierno "ha tratado de vender aquello como un gran préstamo" no han sido divulgados montos por lo que, asegura que Maduro "no se trajo nada en firme". Según Alvarado, China no hizo desembolsos porque "está exigiendo dos cosas: Por un lado mayor reforma económica y (por otro) garantías legales de las operaciones", dijo.



"Maduro fue a decir que ya había hecho la tarea de reformar la economía pero, como bien sabemos, no se ha hecho, y básicamente China lo que dice es que hacen falta más reformas de libertad económica y garantías a la propiedad privada", aseveró Alvarado.



"Primero hay que esperar a ver si realmente hay endeudamiento o no y, en caso de que lo haya, se requiere aprobación parlamentaria y en eso es claro el comunicado de la Cancillería China que se requieren garantías legales", recordó.



