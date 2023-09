Quedan 46 días para que la oposición de Venezuela lleve a cabo las elecciones primarias en las que resultará electo el contrincante de Nicolás Maduro para los comicios en 2024. Sin embargo –como en casi toda la historia desde 1999- las peleas y diferencias amenazan el proceso opositor.



El chavismo, por su parte, ha intentado dinamitar las primarias desde el primer día, sabiendo que controla todos los poderes y haciendo advertencias contra el proceso y los actores políticos.



Por el momento solo se ha jugado dos cartas: las inhabilitaciones políticas y el hecho de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no apoye operativamente la elección interna del 22 de octubre.

De los 13 candidatos, los principales están inhabilitados por decisión de la Contraloría de la República. Se trata de María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano. El resto han aprovechado para decir: “Si yo estuviera inhabilitado, no participaría”.



“Yo de manera seria me retiraría” dijo por ejemplo Carlos Prosperi, el candidato de Acción Democrática -un partido tradicional en el país-.



La misma línea siguió Delsa Solórzano. La exdiputada, al igual que Prosperi, siguen habilitados, aunque ambos formaron parte de la Asamblea Nacional que apoyó a Juan Guaidó en su autoproclamación como presidente interino.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: Prensa Presidencial.

Y es que estas afirmaciones van en contra, sobre todo, de María Corina Machado, quien según el último estudio de ORC Consultores, ganaría las primarias con al menos el 68 por ciento de los votos y en las presidenciales arrasaría con Maduro.



En este estudio publicado en agosto, en un escenario Machado vs. Maduro, la líder tenía 47,2 por ciento de votos y el actual presidente un 13,5 por ciento. Un resultado que va en consonancia con el hecho de que el 78 por ciento de los encuestados quiera un cambio político en Venezuela y el resto quiera seguir como está.

Según ORC consultores, además de María Corina, Henrique Capriles alcanzaría el 7,3 por ciento de los votos el próximo 22 de octubre. Mientras que Freddy Superlano se quedaría con el 6,8 por ciento, Andrés Velásquez con el 5,4 por ciento, Delsa Solorzano con el 4 por ciento, y Carlos Prosperi con un 3,4 por ciento.



A diferencia de los habilitados, Machado ha insistido en que llegará “hasta el final”, que según ella, es la presidencia de la República, por lo que descarta alianzas y no ha dicho si apoyaría a alguien más si el chavismo no la deja inscribirse para 2024.

María Corina Machado encabeza las encuestas para las primarias. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

La primaria opositora lucha por sobrevivir

La elección interna, en todo caso, ha tenido grandes obstáculos. Sus coordinadores esperaban contar con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, de mayoría chavista, pero este nunca respondió la solicitud. La idea era utilizar el mecanismo automatizado con el que cuenta Venezuela y disponer de los centros de votación.



Ante esto, la Comisión Nacional de Primarias anunció que el evento sería “autogestionado” y recientemente publicó en la web una aplicación para que cada elector pueda saber dónde vota. En su mayoría podrán hacerlo en viviendas de la sociedad civil.



Pero además de eso, lo que sucede es que “no hay ambiente de primarias”, según dijo esta semana Henrique Capriles, quien hizo una alianza con el partido Un Nuevo Tiempo para competir en las internas.

Esto concuerda con el estudio de ORC Consultores, el cual halló que la participación el próximo 22 de octubre se quedaría entre el 16 y 25 por ciento. Es decir, acudirían a las urnas unos 2.7 millones de electores, de un registro electoral de más de 20’000.0000.



Pero hay quienes creen que la participación sería incluso menor, como es el caso de María Carolina Uzcátegui, exvicepresidenta de la Comisión de Primarias, quien al dejar el cargo aseguró que el proceso no podría llevarse a cabo.

Según las encuestas, solo el 16 por ciento del censo electoral acudiría a votar en las primarias. Foto: Cristian HERNANDEZ / AFP

Para ella, solo votarían 1’232.000, lo que no representa "la participación tradicional en procesos de primarias". "No podemos estarle diciendo al país que vamos a realizar un proceso sobre el cual hay más incertidumbre que certeza", dijo este jueves en conferencia de prensa.



"Los centros de votación designados no representan lo que el país necesita. 38 por ciento de estos centros de votación se encuentran en casas de familia, locales comerciales, donde esos dueños (...) están siendo sometidos al escarnio público, porque al decir que allí se va a realizar la primaria ponemos en riesgo la integridad, no solamente de las personas, sino también de sus hogares", aseveró.



La exfuncionaria también cuestionó la capacidad de la Comisión de garantizar que las 20.338.166 personas habilitadas puedan participar en el proceso, en el que se contará con 5.133 mesas de votación dispuestas en 3.008 centros habilitados.



Pero Jesús María Casal, presidente de la Comisión y quien además ha recibido amenazas por parte del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha insistido en varias oportunidades en que el fin de las primarias "es una candidatura que pueda lograr un candidato, por tanto es una oportunidad legítima en sus medios y propósito”.



Para Casal, se debe seguir trabajando en la realización de la votación interna porque además es “mucho lo que se ha avanzado”.



Lo cierto es que analistas, políticos y expertos coinciden en que si las elecciones presidenciales fueran hoy, solo el chavismo estaría preparado –aunque no cuente con suficientes votos- para asistir a las urnas. Tienen un único candidato, Nicolás Maduro, a diferencia de la oposición que todavía debate si estar habilitado o no sería un impedimento para competir.



A ello se suma el hecho de que varios actores del chavismo han introducido recursos jurídicos para presionar al Tribunal Supremo de Justicia a anular la elección de octubre, lo que obligaría a los opositores a escoger por consenso, aumentando las fisuras y peleas entre el grupo.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS