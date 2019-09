Qué tan opositores son los firmantes de acuerdo con régimen venezolano

El nuevo diálogo que un pequeño sector de la oposición venezolana iniciará con el jefe del régimen, Nicolás Maduro, es visto como un intento por separar aún más a sus contradictores, liderados por el presidente encargado, Juan Guaidó y lo que se vislumbra para ese país es la profundización de la polarización.



Por ese motivo varios países y la Unión Europea hicieron solicitudes para que ese nuevo intento de acercamiento, firmado la noche del lunes, tenga una participación más plural y una representatividad política más amplia.



El acuerdo fue suscrito, entre otros, por Henri Falcón, reprepresentante del partido Avanzada Progresista quien fue uno de los tres 'opositores' que compitieron en la elección presidencial del 20 de mayo del 2018 contra Nicolás Maduro.

La Unión Europea (UE) pidió una solución política negociada como "única manera pacífica y sostenible de salir de la crisis en Venezuela", tras el anuncio en ese país del acuerdo de una mesa de diálogo nacional y de un nuevo Consejo Electoral. "La UE continúa pensando que una solución política negociada es la única manera pacífica y sostenible para salir de la crisis en Venezuela", según un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior. No obstante, según la UE, para "tener éxito" y ganarse la confianza "es importante que cualquier proceso negociado tenga la necesaria representatividad política, el respaldo de la Asamblea Nacional y el objetivo político claro de llevar al país a unas elecciones presidenciales creíbles".



En ese contexto, la UE reiteró su apoyo a un proceso "inclusivo, serio y orientado a resultados" como el que se ha llevado a cabo por parte de Noruega.



En el sorpresivo acuerdo anunciado por el régimen de Caracas el lunes en la noche se presentaron hechos curiosos pues todo el cuerpo diplomático fue convocado a un hecho trascendental del que no fueron informados pero los embajadores de los países de la Unión Europea se retiraron del acto, al que asistieron por cortesía.

Saludo la firma de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo con la oposición. Es un paso para avanzar hacia la convivencia y la Paz. Todas las puertas del diálogo seguirán abiertas para la tranquilidad de todos los venezolanos. (Ver Acuerdo) ==> https://t.co/QasDnaf3QM pic.twitter.com/vFfU89eeEk — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 16, 2019

Al ver de qué se trataba, optaron por abandonar el lugar. Los diplomáticos europeos mantienen su postura de defender el proceso de diálogo auspiciado por Noruega, que fue suspendido por el gobierno meses atrás.



Y este martes, el partido Bandera Roja, contrario al Gobierno de Nicolás Maduro, se desvinculó del nuevo diálogo lanzado con un sector minoritario de la oposición, luego de señalar que la persona firmante en el pacto por su organización no los representa. "Lo que pretendieron presentar como un 'diálogo' entre la dictadura madurista y sectores opositores es en realidad un pacto entre sectores que colaboran con la dictadura de Maduro. Un pacto entre los mismos. Cuentan -y desde hace varios años- con unos supuestos representantes de Bandera Roja", dijo el partido este martes a través de un comunicado.



La organización hizo este pronunciamiento luego de que el Gobierno de Maduro difundiera el documento por el cual se estableció el nuevo diálogo con partidos minoritarios de oposición, y en el cual el político Pedro Véliz aparece firmando como representante de Bandera Roja.



Quiénes son algunos de los firmantes del acuerdo del lunes.

Henri Falcón, el 'exchavista'

Falcón es un abogado y suboficial retirado del Ejército de 57 años. En 1991, se unió a las filas del expresidente Hugo Chávez (1999-2013) e incluso fue diputado oficialista de la Asamblea Nacional Constituyente que convocó el entonces mandatario en 1999.



Fue alcalde de Barquisimeto por dos periodos, entre 2000 y 2008 y, antes de poner sobre la mesa su candidatura presidencial, cumplió un periodo de ocho años como gobernador del estado de Lara (2008-2017). Durante su paso de alcalde a gobernador se empezaron a evidenciar sus primeros quiebres con el chavismo, al punto que renunció, en 2010, al PSUV, el partido socialista venezolano fundado por el exmandatario.

Henri Falcón, que se presentó a las elecciones presidenciales de 2018. Foto: EFE / Cristian Hernández

Su candidatura a la presidencia en el 2018 por la Alianza Progresista (AP) fue recibida con alivio por algunos y refutada por otros, principalmente por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -que representaba a la coalición opositora, que decidió no enviar ningún candidato a la contienda por considerar los comicios como un ‘fraude’-.



AP es un partido que reúne poco apoyo popular y logró una votación de 1,9 millones de sufrafios, el 20 por ciento de la contienda presidencial.



Falcón era un político que generaba dudas dentro de la coalición, no solo por haber formado parte del chavismo, sino por su tendencia moderada a la centroizquierda, que contrastaba con la visión más radical de los principales líderes opositores, como Henrique Capriles y Leopoldo López.

Claudio Fermín

Es sociólogo, profesor universitario y actualmente es presidente del pequeño movimiento social y político Soluciones para Venezuela, que incluso tiene escasos seguidores en las redes sociales.



Fue dirigente del partido Acción Democrática y participó como jefe de campaña presidencial de Falcón.



Se le ha cuestionado por sus posiciones cercanas al régimen de Maduro y del fallecido presidente Hugo Chávez.



Fermín dijo que en el grupo de partidos que firmaron el acuerdo de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro no tienen un plan B. Aseguró que su objetivo es resolver la crisis de Venezuela en paz.



“Vamos a resolver nuestros problemas entre nosotros los venezolanos. Eso es lo que nos conviene. Eso es lo que conviene a nuestros vecinos y al mundo. Vamos a usar esta Mesa Nacional de Diálogo para abrirle caminos a la reconciliación” afirmó.

Luis Augusto Romero

Luis Augusto Romero es el secretario general nacional de AP.



También, como los demás firmantes del acuerdo, ha mostrado posturas hacia seguir el diálogo con el régimen a pesar de que en oportunidades ha denunciado el ventajismo del gobierno y el Consejo Nacional Electoral en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el diputado opositor Timoteo Zambrano participan en la firma de un acuerdo este lunes en la presentación de una mesa de diálogo nacional en Caracas. Foto: Efe

"El voto es una extraordinaria herramienta de lucha, más aun, es un ejercicio de resistencia, una acto de reafirmación ciudadana. El verdadero candidato del gobierno es la abstención", dijo tras los cuestionamientos del lunes sobre su participación en el acuerdo.

Timoteo Zambrano

Es el líder del partido Cambiemos y es Diputado a la Asamblea Nacional y del Parlasur.



Ingresó en la política militando en el partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), siendo en 1998 elegido diputado por ese partido al parlamento. Se destacó como pertinaz opositor al gobierno presidido por el antiguo teniente coronel Hugo Chávez, conformó la coalición Coordinadora Democrática que aglutinaba a todos los partidos y ONG opositoras, también fue destacada su labor como miembro de la mesa de negociación y acuerdo entre el oficialismo y la oposición en el paro petrolero de diciembre de 2002, promovida por la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyas negociaciones sentaron a ambos factores en una mesa conjunta.

La UE continúa pensando que una solución política negociada es la única manera pacífica y sostenible para salir de la crisis en Venezuela FACEBOOK

TWITTER

Se separó de AD y se integró en el partido Alianza Bravo Pueblo en el año 2004, un antiguo cisma del propio AD, sin embargo en este partido no duraría mucho, cesó en sus funciones como diputado a principios del año 2006, poco después ingresa en Polo Democrático, conformado por parlamentarios socialdemócratas, este partido se disuelve en 2007 para integrar incluyendo al propio Zambrano en la organización Un Nuevo Tiempo fundado por el entonces gobernador de una de las más importantes regiones del país como lo es el estado Zulia, Manuel Rosales.



Se presentó como candidato lista al Parlamento Latinoamericano, en las elecciones a En 2018 anunció que se separó de UNT para unirse al movimiento Prociudadanos, donde fue designado secretario general. Posteriormente en mayo del mismo año decide dejar la organización política para fundar el partido Cambiemos Movimiento Ciudadano, y anexarse a la coalición política Concertación por el Cambio, del ex candidato presidencial Henri Falcón.



Timoteo Zambrano planteó el regreso de diputados perseguidos y exiliados y destacó que gracias al acuerdo firmado con representantes del régimen madurista, se logrará que la AN salga del desacato.



*Con Efe, Reuters y AFP