Los giros discursivos del gobierno de Maduro sobre crisis de migrantes

Este fin de semana, el Gobierno de Nicolás Maduro se volvió a referir a la crisis de migrantes venezolanos en Latinoamérica. En esta ocasión, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló que por “expectativas y campañas engañosas” sus connacionales están migrando del país suramericano.

"Estudios (que) realizamos con los compatriotas que regresan con el plan vuelta a la patria reflejan expectativas y campañas engañosas (como motivos) que los impulsaron a salir", dijo Arreaza en Twitter, quien agregó que hay “amplias listas de espera” de venezolanos que quieren regresar.



Estos comentarios contrastan con el discurso ambiguo que ha tenido el Gobierno venezolano sobre la crisis migratoria, la cual ha negado en algunas ocasiones y en otras ha promovido medidas para el regreso de sus connacionales.



En febrero de este año, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, negó el masivo desplazamiento de ciudadanos de su país por toda Latinoamérica. En ese momento, el Jefe de Estado aseguró que con la inscripción electoral, que se realizó previo a las elecciones presidenciales celebradas el 22 de abril, se iba a comprobar la cifra real de migrantes.



“Ahora que abrimos la inscripción electoral, ahí se va a ver el número de venezolanos que realmente está en el exterior, porque la inscripción electoral, además, va acompañada de un proceso de inscripción consular para el apoyo de los venezolanos en el exterior”, dijo.



Y acto seguido cuestionó la situación en Colombia: “Uno de los países que más problemas tiene, lamentablemente lo digo, en este sentido de desplazamiento interno ha sido y es Colombia. Colombia tiene 10 millones de ciudadanos fuera del país”.



Para agosto, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que los reportes de medios internacionales sobre la crisis migratoria de venezolanos eran ‘fake news’ o noticia falsa.

“Son más de 750 ‘fake news’ que han salida del 2 de marzo al 28 de agosto (de 2018), más de 750 falsas noticias sobre el tema de migración de venezolanos”, afirmó el funcionario, quien señaló que el tema de la migración ha “sido usado de manera bárbara, criminal y xenófoba por gobiernos xenofóbicos y racistas”.



Ese mensaje fue apoyado en ese momento por el presidente Maduro, quien invitó a los venezolanos a dejar el “esclavismo” y regresar al país. “Dejen de lavar pocetas (baños) en el exterior y vengan a vivir la patria”, aseveró.



Posteriormente, el presidente de la Asamblea Constituyente y segundo poder en el chavismo, Diosdado Cabello, señaló que los reportes sobre la migración de venezolanos eran un montaje para afectar la imagen del Gobierno de Venezuela.



“No les parece sospechoso que hay fotos (de venezolanos) en Perú caminando por la orilla de la carretera, en Ecuador caminando por la orilla de la carretera, en Colombia (…) parece que eso fuese luces, cámara, acción”, señaló.



Y agregó: “Los bajan de los autobuses, no los dejan montar en los autobuses, y a la gente no le queda de otra que caminar para llegar a sus destinos. Y esa es la toma que ellos hacen, es una campaña contra nuestro país, una campaña de dimensiones extraordinarias en el uso de recursos y en la falta de escrúpulos de quienes la dirigen, los grandes medios de comunicación”.



Después de esto, en septiembre pasado, el presidente Maduro ordenó la creación de un puente aéreo en el país para garantizar el retorno de los venezolanos que habían emigrado y que, según él, querían regresar al país.



"He ordenado que se active en el plan Vuelta a la Patria un puente aéreo para traer a todos estos venezolanos que se han censado y quieran regresar a su terruño amado", precisó el mandatario.



Nicolás Maduro indicó en ese instante que en contra de los venezolanos “se está desarrollando una campaña de odio, de persecución”. “Es encabezada por una campaña mundial de declaraciones de voceros del Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela, acusándonos de migrar a otros lugares del mundo y creando un escándalo para justificar una política de intervención al país", dijo.

El actual éxodo venezolano es uno de los movimientos de población más grandes en la historia en América Latina. Esta foto fue tomada en la frontera de Ecuador con Colombia. Foto: Luis Robayo / AFP

Después de esto, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, también se refirió a este tema y señaló que han “pretendido convertir un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria justificadora de la intervención internacional de Venezuela”.



Ese mensaje fue apoyado nuevamente por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien aseguró que existe un “montaje” sobre una crisis humanitaria en Venezuela, la cual ha sido usada como una “patraña” para que los venezolanos migren.



“Nosotros estamos preparando una acción internacional dirigida principalmente a tres eventos que ya están plenamente demostrados. Uno: el trabajo esclavo. Dos: la xenofobia y los delitos de odio y tres: el maltrato brutal en contra de mujeres y niños venezolanos", dijo el ministro Rodríguez.



Solo un par de días después, el presidente Nicolás Maduro señaló que los venezolanos que dejaban su país iban con 5 mil dólares cada uno.



"Lo mínimo que llevan son 5.000 dólares. Eso es platica. Hay que ver lo que es la campaña contra Venezuela, yo la califico de estúpida, porque nos quieren imponer una crisis humanitaria de migración", indicó.



Según cálculos de la ONU, cerca de 2,3 millones de personas han migrado por la crisis social, política y económica que atraviesa Venezuela, país donde se proyecta una inflación para este año de 1’350.000 %, según el Fondo Monetario Internacional.

ELTIEMPO.COM

*Con información de AFP y EFE