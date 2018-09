Venezolano, esta es la lista de las oficinas de Acnur en todo el país

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados fue establecida el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La agencia dirige y coordina la acción internacional para la protección de los refugiados en todo el mundo.

Actualmente tiene presencia en 128 países, entre ellos Colombia, y tiene un equipo de

10.800 personas. Su objetivo es ayudar y proteger a refugiados, retornados, desplazados internas y apátridas en todo el mundo.



“Su objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados, garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo en otro Estado y a disfrutar de él, e identificar soluciones duraderas para los refugiados, tales como la repatriación voluntaria en condiciones dignas y seguras, la integración en la sociedad de acogida o el reasentamiento en un tercer país”, dice su estatuto. Acnur es aliado de la campaña de EL TIEMPO, Panas en Colombia. Estas son las oficinas que brindan información en Colombia.

Apartadó

Teléfono: (+574) 8287719

Fax: (+574) 8287723

Email: colap@unhcr.org

Dirección: Calle 100F N° 109-22

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Arauca

Teléfono: (+577) 8857980/7788

Fax: (+577) 8856804

E-mail: colar@unhcr.org

Dirección: Calle 20 N° 24-68. Barrio Las Corocoras

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Bogotá

Teléfono: (+571) 5463666

Fax: (+571) 3126511

E-mail: colbo@unhcr.org

Dirección: Calle 71 N° 12-55

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Buenaventura

Teléfono: (+572) 2422067

E-mail: colbe@unhcr.org

Dirección: Cra.3 N° 7-32 Of. 1302, Edificio Pacific Trade Center

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Cúcuta

Teléfono: (+577) 5771035/96

E-mail: colcu@unhcr.org

Direccion: Av. 4E N° 6-61. Barrio Sayago

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Medellín

Teléfono: (+574) 3522795/3524326

E-mail: colme@unhcr.org

Dirección: Calle 7 N° 39 - 215 Of. 1301 Edificio BBVA El Poblado

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Mocoa

Teléfono: (+578) 4200003

Fax: (+578) 4200002

E-mail: colmo@unhcr.org

Dirección: Calle 12 Carrera 11 esquina Barrio Obrero.

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Pasto

Teléfono: (+572) 7313009

Fax: (+572) 7313016

E-mail: colps@unhcr.org

Dirección: Calle 35A N° 18 – 87 Barrio Versalles

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Quibdó

Teléfono: (+574) 6715146

E-mail: colqu@unhcr.org

Dirección: Calle 21 N° 4-82 Barrio La Yesquita

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Riohacha

Teléfono: (+575) 7292585

E-mail: colri@unhcr.org

Dirección: Calle 8 N° 4-03 Centro

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Adicionalmente, Acnur apoya una serie de consultorios jurídicos de universidades que ayudan a la población con necesidad de protección internacional. Este programa lo lidera la Corporación Opción Legal. Estos son los contactos.

Consultorios jurídicos

Arauca

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca

Teléfono: 3204088120

Correo: uccarauca2@opcionlegal.org

Dirección: Carrera 18 # 14- 78 Barrio Cristo Rey

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. No tiene atención virtual

Bogotá

Universidad del Rosario

Teléfono: 3204101241

Correo: unirosario@opcionlegal.org

Dirección: Carrera 5 # 15- 37 Edificio Dávila

Atención virtual: https://goo.gl/forms/ePBr5MHmCRwP7Y3p1

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Para situaciones de asistencia legal inmediata se pueden comunicar mediante mensaje de texto o un mensaje en Whatsapp al 320 410 1241 o al correo electrónico unirosario@opcionlegal.org. Para consultas de información y preguntas frecuentes pueden diligenciar el formulario que encuentra en el siguiente link: https://goo.gl/forms/ePBr5MHmCRwP7Y3p1

Cúcuta

Universidad Libre

Teléfono: 320 4157416

Correo: yeraldin.villamizar@opcionlegal.org

Dirección: Avenida 4ta # 12N- 81 Urbanización del Bosque

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. y 2:30 p.m. a 5:00 p.m. No tiene atención virtual

Medellín

Universidad de Antioquia

Teléfono: 3204101888

Correo: asistenciamigrantes@udea.edu.co

Dirección: Calle 49 # 42A- 39 Edificio Antigua Escuela de Derecho, Medellín

Atención virtual: https://goo.gl/forms/ysbrbwMMQ15dQBFn2

Horario de atención: Lunes a jueves de 9:00 a.m. a 12:00 m y 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Se debe solicitar cita en taquilla

Barranquilla

Universidad del Norte

Teléfono: 320 4099565

Correo: laura.cera@opcionlegal.org

Direcciones y horarios de atención:

- Sede principal: Calle 74 # 58-79. Barrio El Prado. Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 4:30 p.m.

- Sede Hospital Universitario del Norte: Calle 30 Autopista al Aeropuerto al lado del Parque Muvdi. Lunes a jueves de 8:30 .am. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. Los viernes la atención es de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

- Sede Puerto Colombia: Personería de Puerto Colombia - Antigua Alcaldía. Lunes, miércoles y viernes de 8:30 am a 12:30 p.m.

- Sede barrio La Sierra: Calle 54 # 10B - 27 Centro del Vida del Adulto Mayor. Martes y jueves de 8:30 am a 12:30 p.m.

- Consultorio Jurídico Virtual: www.uninorte.edu.co/consultorio-juridico/consulta-virtual

Teléfono: 3509258 - 3509509 extensión 3610 Celular 3204099565





