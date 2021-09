Periodista sería encarcelado por mensaje ofensivo contra Antonela Roccuzzo

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, pidió en las últimas horas una orden de captura contra Fernando Petrocelli, periodista venezolano radicado en Argentina, por los delitos de ‘violencia simbólica’ y ‘promoción al odio por discriminación de género’.



Esta arremetida judicial de uno de los alfiles del régimen de Nicolás Maduro está relacionada con un comentario que el reportero de ‘DIRECTV Sports’, muy crítico con el gobierno venezolano, había puesto en su cuenta de Twitter en relación con los polémicos cánticos que suelen entonar algunos aficionados contra los futbolistas en los estadios.



En este caso puntual, uno contra Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.



(Le recomendamos: 'Por favor, sálvame': niño afgano de la camiseta de plástico de Leo Messi).

Entre las decenas de respuestas que llegaron, el periodista respondió a una de un usuario identificado como Jay G: “Hay que lanzarle unos cantos picantes: ‘Messi, Messi, Messi está bien, eres crack, pero la Antonella a todos nos la va a mam…’.



“Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser ‘y con Antonella todos vamos a gozar'”, apuntó el periodista en un tuit citando el comentario.

Secuencia del tuit inicial y el comentario de F. Petrocelli. Foto: Captura de pantalla El usuario Jay G. también eliminó su comentario. Foto: Captura de pantalla

Con poco tiempo de publicado, el mensaje causó indignación entre varios usuarios de Twitter. Petrocelli terminó borrándolo.



Sin embargo, el Fiscal Saab incluyó una captura de pantalla que otro usuario había hecho del tuit para poder pedir la orden de captura.



(Puede seguir leyendo: Señalan a serie colombiana en Netflix de plagiar arte de Grand Theft Auto V).

#AHORA designado Fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e #imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de Violencia Simbólica y Promoción al Odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella Roccuzzo esposa de LIONEL MESSI pic.twitter.com/VTe37J1lNd — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) September 2, 2021

A la espera de algún pronunciamiento sobre esa posible medida cautelar, Fernando Petrocelli ya presentó excusas por el mensaje en su cuenta personal.



“Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas”, escribió.

Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas. — Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) September 1, 2021

(Le puede interesar: Selección Colombia: mitos, realidades y anécdotas para la guerra en La Paz).

De acuerdo con lo que manifestó en otras de sus publicaciones, la idea del periodista, panelista de ‘Win Sports’ durante la Eurocopa 2020, era cuestionar a la ‘gente de cristal’ que se indigna por este tipo de coros presentes desde hace años en el fútbol suramericano.



“Son otros tiempos”, le respondieron algunos interlocutores.

Hay cada gente de cristal, de verdad. Pregúntenle a Diego Forlán lo que le coreaban en la Copa América de Argentina. — Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) August 31, 2021

Espero que no se repita el penoso episodio de Maracaibo en 2004 con la famosa camisa mitad Brasil mitad Vinotinto. Por favor que a nadie se le ocurra semejante bochorno. Sería una seńal de claro retroceso en cuanto a nuestra identidad. — Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) August 31, 2021

Más noticias

¡Vibrante y demoledor! Gran triunfo de 'Supermán' López en Vuelta a España

Selección Colombia: esta sería la titular contra Bolivia

Estos son los máximos goleadores a nivel de selecciones

Tendencias EL TIEMPO