Liberan a periodistas extranjeros que estaban detenidos en Venezuela

Tres periodistas -una argentina y dos británicos- fueron liberados este viernes ocho horas después de ser detenidos por militares venezolanos en la localidad de Paraguachón (noroeste), fronteriza con Colombia, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

"Los periodistas Laura Saravia (@lauraasaravia), Dan Rivers (@danriversitv); y Barnaby Green (@Barnaby_Green), ya fueron liberados. Estuvieron presos e incomunicados" en un comando de la militar Guardia Nacional en Río Limón (estado Zulia), publicó en horas de la noche el SNTP en Twitter.

Saravia, argentina, y Green y Rivers, británicos, fueron apresados cuando salían del país, de acuerdo con el sindicato. Los reporteros habían estado en Venezuela "durante tres días haciendo reportajes sobre turismo", agregó el SNTP. Su fecha de ingreso no está clara.



En un comunicado, la Cancillería de Argentina dijo haber conocido que Saravia, "junto con un equipo de prensa internacional" había sido "retenida" y que su embajada en Caracas hacía gestiones para velar por sus derechos. El SNTP denunció que el pasado miércoles también fueron arrestadas tres personas contratadas para la seguridad de los reporteros.



Se encuentran en la sede del servicio de inteligencia en Maracaibo (capital zuliana). La agremiación sindical indicó que Green y Rivers prestan servicios a la televisora británica Independent Television News (ITN).

Varios periodistas extranjeros fueron deportados en años recientes por las autoridades al no contar con permisos para desempeñar su oficio en el país FACEBOOK

TWITTER

No especificó el medio para el cual trabaja Saravia. Rivers ha sido corresponsal de la cadena CNN en Londres y Bangkok, según su presentación en Linkedin, mientras que Saravia tiene una larga trayectoria que incluye empresas como BBC, NBC y Televisa, de acuerdo con el currículo publicado en su blog. Camarógrafo y editor, Green formó parte de Sky News en Londres y Washington, según su perfil de Linkedin.



Las autoridades no han hecho declaraciones sobre el caso. Varios periodistas extranjeros fueron deportados en años recientes por las autoridades al no contar con permisos para desempeñar su oficio en el país, que suscita gran interés de la prensa por su grave crisis socioeconómica, pese a contar con las mayores reservas petroleras del mundo.



Organizaciones como el SNTP y Espacio Público acusan al gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro de violar continuamente la libertad de expresión mediante el cierre de medios, la censura y las restricciones para la entrega de papel periódico, que monopoliza el Estado. Maduro, por su parte, acusa a las corporaciones mediáticas internacionales de apoyar una campaña de Estados Unidos y la oposición local para derrocarlo.



AFP