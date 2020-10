Leopoldo López dice que seguirá su lucha contra Maduro en el exterior

Vehemente y enfático en sus críticas hacia Nicolás Maduro, el opositor Leopoldo López habló ante los medios de comunicación en su primera comparecencia en España, país a donde llegó el domingo pasado. También dejó claro que su propósito es continuar en la lucha como parte del equipo del presidente encargado, Juan Guaidó. “Estamos total y absolutamente convencidos de que Venezuela será libre”, dijo.



“Nicolás Maduro sigue representando, y hoy con mucha más claridad para el mundo entero, un sistema corrupto, antidemocrático, opresor y vinculado al narcotráfico”, aseguró. “Hoy le podemos decir claramente que es un asesino porque ordena a su fuerza pública y sus grupos paramilitares armados que salgan a matar gente”, agregó.



López, que llevaba un prendedor con la bandera de su país en la solapa, aclaró que se va a dedicar a tres objetivos: “lo primero a promover, a impulsar que en Venezuela se pueda materializar unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables; lo segundo, a hacer lo que corresponda para que los responsables por las violaciones de derechos humanos, de la tortura, de los asesinatos que han ocurrido en nuestro país puedan ser sometidos a la justicia internacional; y tercero nos dedicaremos a buscar todos los mecanismos para poder aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo”.



“We will come back”, aseguró en varias ocasiones, citando al expresidente de su país, Rómulo Betancourt. E invitó a los venezolanos a tener fe, pese a que no será un camino fácil. “En las últimas horas gente muy cercana a nosotros ha sido detenida por la dictadura y quiero decirle al dictador y a su entorno que estaremos pendientes de cada uno de los pasos que ustedes den para denunciarlos”.



Señaló, por otra parte, que uno de los “inmensos desafíos” que tienen es la unidad: unidad política y unidad del pueblo venezolano, “con un suelo que nos identifique, con una tierra prometida alrededor de la cual nosotros podamos hacer todos los sacrificios”. También a la de los países que los apoyan, “y los que faltan por sumarse a la causa por la libertad en Venezuela”.

López afirmó que a nadie le queda duda de que Nicolás "Maduro es un criminal". Foto: Óscar del Pozo / AFP

López no aportó detalles sobre el viaje que lo llevó desde la residencia del embajador de España en Venezuela hasta la casa de sus padres en Madrid, para “proteger la integridad de las personas que me ayudaron y también la forma en que salí para que otros si desean y si necesitan utilizarlo puedan hacerlo”.



Considera que esta nueva etapa desde el exilio es parte de la lucha por la democracia. “Me tocó la primera etapa desde la cárcel en la primera oleada de represión del año 2014 que sirvió para que se abrieran los ojos de lo que estaba ocurriendo en Venezuela”, afirmó.



“Luego me tocó la etapa de casa por cárcel y luego la etapa en la embajada”. Ahora, en este momento, cree que va “a poder aportar con mucha humildad como parte de un equipo” y va a continuar con sus “responsabilidades”. No critica a los que se quedan ni a los que se van. “Lo que sí puedo criticar es la inacción, es la inactividad”, afirmó. “Este no es un momento para cruzarse de brazos sino para reinventarnos y salir adelante”, agregó.





López tuvo el martes una reunión con el presidente español, que calificó como “muy cordial” y “muy positiva”. “Me quedó muy clara la posición de Pedro Sánchez con respecto a que Nicolás Maduro es un dictador, con respecto a la necesidad de construir la mayor fortaleza de toda la coalición internacional para materializar unas elecciones libres, justas y verificables”. También aseguró que Sánchez le expresó su posición respecto a las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela: “fue tajante en que no van a poder reconocer las elecciones del 6 de diciembre porque son un fraude”, aseguró.

López aspira a recorrer varios países. “Tengo la intención de ir a donde me toque ir; no solamente Europa y no solamente el continente americano, sino también a Asia, a África, a donde tengamos que ir para llevar la voz de la libertad de los venezolanos”.



Esta es la primera rueda de prensa que ofrece desde que fue detenido en 2014 por supuestamente haber incitado la violencia en manifestaciones contra Maduro. Luego de que se le concedió prisión domiciliaria, fue huésped de la Embajada de España en Caracas desde mayo de 2019. De allí salió en un viaje con destino Madrid, donde viven su esposa, sus tres hijos y sus padres.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID