Rusia anuncia que enviará observadores a las legislativas venezolanas

Rusia enviará a un grupo de observadores a las elecciones legislativas en Venezuela, que se celebrarán el próximo 6 de diciembre, según declaró este martes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.



"Rusia enviará un grupo de observadores para supervisar las elecciones y estoy seguro de que habrá observadores de otros países también", dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su homólogo uruguayo, Francisco Bustillo.



El jefe de la diplomacia rusa opinó que la participación de los observadores internacionales en el monitoreo de las elecciones venezolanas permitirá "presentar una imagen objetiva" de la situación política en ese país.



Según Lavrov, Nicolás Maduro, apoyado por Moscú, promovió de una forma "activa y abierta" la idea de un diálogo nacional durante la preparación de los comicios.



Por ello, agregó, las legislativas han de ser "competitivas y bien organizadas", pese a que no contarán con la participación de la oposición liderada por Juan Guaidó al considerarlas un fraude.



El diplomático ruso también llamó a países occidentales a aceptar los "resultados objetivos" de las elecciones y les advirtió contra intentos de interpretar la votación guiándose por sus "intereses geopolíticos".

EFE