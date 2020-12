Venezolanos en Bogotá y en Madrid protestan contra las legislativas

Decenas de venezolanos se plantaron este domingo frente al Monumento a Los Héroes en Bogotá para rechazar las elecciones legislativas de este 6 de diciembre en su país, comicios que calificaron como un "gran fraude" de la "dictadura de Nicolás Maduro".



"Estamos en compañía de todos los partidos políticos que hacen vida en Colombia (...) dándole un mensaje de solidaridad a los venezolanos que están en Venezuela y que han dejado vacíos los centros electorales en medio de este gran fraude que ha convocado Nicolás Maduro", dijo a Efe Eduardo Battistini, consejero político de la embajada de Venezuela en Colombia.



Frente a la estatua de Simón Bolívar, ubicada en el monumento, los manifestantes alzaron pancartas en las que se leían mensajes como "no a la farsa del 6D" y "alza la voz contra la dictadura".



Poco más de 20 millones de venezolanos están llamados hoy a escoger 277 diputados entre unos 14.400 aspirantes y en toda esa gama de candidatos no están los líderes tradicionales de la oposición, pues optaron por abstenerse de participar en estos comicios por considerarlos fraudulentos.



Sin embargo, pese a que los grandes nombres de la oposición no acudirán a las elecciones, sí lo harán algunos de sus partidos, intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



"Rechazamos el fraude electoral del 6 de diciembre y con mucha fuerza nos estamos organizando para lo que será la gran consulta popular que arranca el día de mañana y termina el día 12", dijo Battistini.



Protestas en Madrid

Por otro lado, unas 150 personas se manifestaron hoy en Madrid contra lo que califican del "fraude" en las elecciones legislativas de este domingo en Venezuela, del que acusan a Nicolás Maduro, y a favor de la consulta popular convocada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó.



"La información que nos llega de Venezuela es que todos los centros electorales están vacíos", se trata de una "abstención crónica" como señal de rechazo a una convocatoria electoral "fraudulenta", dijo a la prensa el líder opositor Leopoldo López, presente en la protesta y que llegó a España el 25 de octubre pasado tras escapar de su país.



Lopez se mostró convencido de que este "nuevo fraude electoral de una dictadura criminal" será mañana "condenado por la Unión Europea y, por supuesto por España (...) y los países libres del mundo".



Argumentó que "los partidos políticos fueron expropiados, casi 40 diputados han estado sometidos a procesos legales totalmente injustos y no se pueden presentar; todos los líderes de los partidos democráticos fueron inhabilitados entre diez y quince años, y no se eligió un consejo nacional electoral como establece la Constitución" venezolana.



"Tampoco hay un sistema electoral verificable", prosiguió, ni observación internacional que compruebe que las elecciones son libres y justas, aseguró. El representante de Guaidó en España, Antonio Ecarri, se mostró seguro de que, más temprano que tarde, habrá "una alianza cívico-militar (venezolana) que saque ese régimen del poder y convoque elecciones libres".



Con el lema "Venezuela alza la voz contra Maduro", los manifestantes se desplazaron con banderas y carteles desde la Puerta de Alcalá hasta la Puerta del Sol, en el centro de la capital de España, al grito de "¡libertad, libertad!" y consignas como "Maduro destruye Venezuela" y "Basta de represión".



El embajador y jefe de la Misión Diplomática de Venezuela en España, Antonio Ecarri (d), interviene en presencia del opositor Leopoldo López en Madrid Foto: EFE

EE. UU. rechaza las elecciones

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, calificó el domingo de "farsa" y "fraude" las elecciones parlamentarias que se realizan en Venezuela, en las que la mayoría de la oposición se abstuvo de participar.



"El fraude electoral de Venezuela ya se ha cometido", escribió Pompeo en Twitter. "Los resultados anunciados por el régimen ilegítimo de Maduro no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano. Lo que está sucediendo hoy es un fraude y una farsa, no una elección", añadió.



Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, que incluyen un embargo petrolero en vigor desde abril de 2019, han sido uno de los principales temas del discurso de campaña de Maduro.



AFP Y EFE