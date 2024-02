¿Cómo le fue a la producción petrolera en Venezuela tras el levantamiento de sanciones?

Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), la producción petrolera venezolana alcanzó en enero su mejor nivel desde febrero de 2019, al llegar a 796.000 barriles por día (bpd).



(Lea además: Tras tensiones, representantes de EE. UU. y Venezuela sostienen reunión secreta)



Pero los datos aportados por el Gobierno venezolano apuntan a que la producción fue mayor, llegando a los 840.000 barriles. Independientemente de los números, ambos muestran un incremento importante que obedece a una razón principal: el alivio de sanciones otorgado por Estados Unidos en octubre.

En 2019 fue la última vez que el país caribeño reportó una producción importante, alcanzando los 1’480.000 barriles diarios, que luego cayeron a 768.000 bpd.



“¿Este incremento en la producción será sostenible y pudiéramos llegar al millón de barriles diarios en diciembre?”, se pregunta al respecto el economista Luis Oliveros, al tener en cuenta que hay un factor decisivo: la posible reimposición de medidas por parte de la administración de Joe Biden tras la decisión de Caracas de mantener la inhabilidad que pesa contra la candidata opositora María Corina Machado.



“Lo que ocurra en abril será fundamental, pero todo apunta, visto los acontecimientos de los últimos días, a que el escenario no es optimista”, dice Oliveros.

Facebook Twitter Linkedin

Petróleos de Venezuela es la principal industria del país. Foto: AFP

Caracas y Washington se han acusado de no cumplir los acuerdos de Barbados firmados entre el chavismo y la oposición el 17 de octubre, en los que la administración de Nicolás Maduro se comprometió a dar garantías políticas. Los funcionarios del gobierno Biden consideran que este aspecto no se ha cumplido y amenazan con reimponer las sanciones que se aliviaron en 2023.



(Lea además:María Corina Machado lanza advertencia por elecciones en Venezuela)



Esto podría hacer retroceder a la industria. El año 2023 cerró con 783.000 barriles por día, lo que supone un aumento de 67.000 barriles sobre el promedio de 2022, de acuerdo con el Ministerio de Petróleo.



Para la Opep, el año pasado Venezuela cerró con 751.000 barriles por día -32.000 bpd por debajo de la cifra oficial-, pero aún así con un leve incremento de 67.000 bpd.

Facebook Twitter Linkedin

Informe Opep de enero. Foto: Opep

Sobre los precios del crudo

El crudo venezolano, conocido como Merey, estuvo en 66,50 dólares por barril en el mes de enero, recuperándose en un 7,71 por ciento. Sin embargo, de los países miembros de la Opep, el petróleo venezolano es el más económico.



Junto al Congo y Gabón, Venezuela es el país de la Opep con la productividad más baja, pues actualmente solo cuenta con una plataforma de perforación activa, a diferencia de las 60 con las que cuenta Medio Oriente, a pesar de tener la misma capacidad.



De los casi 800.000 barriles diarios, 200.000 son extraídos de la cuenca del Lago de Maracaibo y tierra firme, en el estado Zulia, justo donde está operando Chevron, la empresa estadounidense que cuenta con permisos dados recientemente.



La última vez que Venezuela alcanzó los 3’000.000 de barriles diarios fue antes de la llegada al poder de Hugo Chávez. Pero la bonanza petrolera no se acabó con Chávez en el poder, pues el barril superó los 100 dólares.

Pero el escenario no parece favorable. Justo este martes entró en marcha la licencia 43A impuesta por el Gobierno de Estados Unidos a Venezuela, que revoca la 43, es decir, desde este miércoles Minerven (empresa del oro) y la CVG no podrán comercializar ni realizar operaciones financieras dentro y fuera del país.



Esta medida fue tomada luego de que la justicia de Venezuela ratificó la medida de inhabilitación contra María Corina Machado.Según datos del parlamento venezolano, hay 39 buques para el traslado del crudo y otros derivados que no pueden ser movilizados por las sanciones.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS