Así viven la Navidad en Venezuela quienes urgen de ayuda humanitaria

EFE: Rayner Pena R

A un día de la Nochebuena, José Gregorio Machado (izq.) no sabe si podrá servir la cena navideña y dar regalos a sus tres hijos y esposa, que le acompañan cada día en una precaria vivienda de tablones y techo agujereado en un refugio improvisado en el extremo oriente de Caracas. "El año pasado fue fabuloso, la mesa estuvo repleta de todo, gracias a Dios no falló nada", dijo a Efe con brillo en los ojos este obrero, de 29 años, al recordar sus últimas festividades. "Este año veremos (...) Se quemó el rancho (vivienda precaria) y ahorita estoy solventando", añadió, antes de aseverar que sería "demasiado triste" no disfrutar finalmente de una cena y de regalos en Navidad y Año Nuevo.