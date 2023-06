La oposición venezolana ha tenido múltiples estrategias a lo largo de más de 20 años del chavismo, pero ninguna ha logrado el objetivo: remover al oficialismo de la presidencia. Solo lo logró en 2002 por unas horas mediante un golpe de Estado que salió mal.



Ahora, se embarcan nuevamente en la carrera presidencial y como no pudieron escoger un candidato por consenso, le apuestan a unas primarias autogestionadas para el 22 de octubre.



Se inscribieron 13 aspirantes, de los cuales al menos dos serían nuevamente inhabilitados: María Corina Machado y Freddy Superlano, y un tercero -Henrique Capriles- lo está desde 2017.

Sin embargo, lo llamativo es que esta vez no ha sido el mismo Gobierno –al menos no de forma pública- el que ha impulsado la invalidación, sino que diputados y actores que se hacen llamar de oposición han comenzado una campaña y han abierto procesos ante las instituciones del Estado para exigir la descalificación de los candidatos.



"Solicitud de inhabilitación para María Corina Machado, Capriles y Superlano, ha avanzado", dijo, Luis Ratti, quien ha puesto su nombre como candidato presidencial fuera de la oposición convencional y a quien en el pasado se la ha vinculado con el chavismo. "Esta semana Lunes y Martes se sustentará con anexos formales pruebas que estaremos introduciendo", publicó en su Twitter.

Paso 1 en la Contraloría General avanza, mañana y el martes estaremos sustentando, sumando pruebas y voluntades políticas y creyendo en las acciones institucionales para seguir luchando para Desenmascarar a quienes le hacen tanto daño al país. pic.twitter.com/6thSRLX3Gq — LUIS RATTI OFICIAL 🇻🇪 (@rattipresidente) June 25, 2023

En otro mensaje escribió: “Escuchen Bien, nosotros sí vamos a luchar por la inhabilitación de los personajes antes señalados”. Ratti introdujo documentos ante la Contraloría General de la República (CGR) para que ejecute la solicitud.



Por otro lado, el diputado de la Asamblea Nacional de 2020, José Brito, quien se identifica de oposición pero fue acusado de recibir dinero por parte del oficialismo, solicitó este lunes a la CGR que informe sobre el estatus político de María Corina Machado, pues en teoría ya no pesa inhabilitación sobre ella a diferencia de Capriles, acusado de “incurrir en supuestos ilícitos tipificados" como "no presentar el presupuesto local ante el Consejo Legislativo del estado, pactar convenios internacionales sin autorización para ello y firmar contratos por la Gobernación de Miranda con empresas sin cumplir las normas".



La oposición espera realizar sus primarias en las que competirán los exdiputados Carlos Prósperi, Freddy Superlano, Delsa Solórzano, María Corina Machado, Roberto Enríquez y Tamara Adrián. Además de los exgobernadores Henrique Capriles, Andrés Velásquez y César Pérez Vivas; la exjueza Gloria Pinho, el productor agropecuario Luis Farías, el empresario César Almeida y el exrector del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca.



Hasta ahora las encuestas dan como ganadora en la elección interna a Machado, pero ante una posible inhabilitación tendría cuesta arriba competir contra Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, pues el chavismo alegará que, de ganar, no podrá asumir por su invalidación.

Nuestra intención no es aniquilar a nadie, pero tenemos que hablarle con la verdad a VENEZUELA.



Hoy asistí a la @CGRVenezuela, a solicitar el estatus de inhabilitación que pesa sobre María Corina Machado y otros aspirantes presidenciales.



¡Con MENTIRAS no salimos de Maduro! pic.twitter.com/GpeYFs8EiW — José Brito (@JoseBritoVe) June 26, 2023

Ante esto, los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) denunciaron los intentos de Venezuela para "frustrar el proceso de primarias", incluyendo el "hostigamiento" a los que se inscribieron para participar.



En una declaración publicada por IDEA, más de una veintena de exgobernantes se declaran "atentos y observantes del proceso de elección primaria en el que avanzan los sectores democráticos opuestos al régimen de Nicolás Maduro Moros".



Firman la declaración Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís (Costa Rica); José María Aznar y Mariano Rajoy (España), Nicolás Ardito Barletta, Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso y Juan Carlos Varela (Panamá). También la suscriben Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Alfredo Cristiani (El Salvador) Iván Duque, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (Colombia), Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay), Eduardo Frei y Sebastián Piñera (Chile), Osvaldo Hurtado, Lucio Gutiérrez, Lenin Moreno y Jamil Mahuad (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Mauricio Macri, (Argentina) y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia).

