Guaidó gestionará con aliados de la región reestructuración de Telesur

El opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de medio centenar de países, anunció gestiones con aliados de América Latina para la "reestructuración" de Telesur, cadena internacional de noticias fundada por el fallecido líder socialista Hugo Chávez.

"He creado la comisión presidencial para la reestructuración de Telesur (...). Asumirá la tarea de coordinar con los aliados de la región para iniciar el proceso de sustitución efectiva de la señal actual por un nuevo contenido plural y democrático que pueda ser transmitido y sintonizado progresivamente dentro y fuera de Venezuela", informó Guaidó en Twitter.

Para ello, he creado la Comisión Presidencial para la reestructuración de Telesur, estará conformada por profesionales con experiencia e independencia quienes dirigirán el proceso para poner la señal al servicio de la Libertad. Sus nombres serán anunciados en los próximos días. — Juan Guaidó (@jguaido) January 13, 2020

El dirigente, enfrentado al gobierno socialista de Nicolás Maduro, no dio detalles sobre el procedimiento para hacer esa sustitución y tampoco sobre cómo sería financiada. "

Telesur ha sido utilizada para promover la desestabilización de la región, respaldar grupos terroristas, atentar contra la democracia, mentir sobre Venezuela y defender a la dictadura de Maduro", expresó Guaidó, quien dijo que los integrantes de la comisión para "el rescate" de la señal serán nombrados "en los próximos días".



Telesur fue fundada en 2005 y su señal llega a la mayor parte de Latinoamérica y países europeos como España.



"El diputado habla de lo que no sabe y claramente no entiende (...). Nosotros, seguimos", reaccionó en Twitter Patricia Villegas, presidenta de la cadena, rechazando el anuncio de Guaidó.

El diputado habla de lo que no sabe y claramente no entiende. Lo suyo son las fotos en la frontera con los Rastrojos y como salta verjas. Nosotros, seguimos! #VivateleSUR pic.twitter.com/gOEjmb4j5K — Patricia Villegas Marin (@pvillegas_tlSUR) January 13, 2020

Estados Unidos y aliados regionales como Brasil y Colombia renovaron su apoyo a Guaidó después de que el opositor fuese ratificado como jefe del Parlamento venezolano por 100 congresistas opositores el pasado 5 de enero.



Ello pese a la proclamación como presidente del Congreso de un diputado rival, Luis Parra, con apoyo del chavismo, un acto denunciado por la oposición como "un golpe de Estado parlamentario".



Desde la jefatura del Parlamento, único poder controlado por la oposición en Venezuela, Guaidó reclamó la presidencia interina del país caribeño el 23 de enero de 2019 después de que la cámara declaró "usurpador" a Maduro acusándolo de haber sido reelegido fraudulentamente en 2018.

Países amigos y socios

El canal fundado hace 14 años, que cuenta con la participación de Nicaragua, Bolivia, Uruguay, Cuba y Venezuela.



Según Guaidó, esta estación que defiende a la llamada revolución bolivariana, en el poder desde 1999, y a sus aliados políticos en el mundo promueve a grupos terroristas, la desigualdad y la desinformación.