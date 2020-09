¿Qué tan novedosa es la propuesta de Guaidó para liberar a Venezuela?

Tras casi 20 días de consultas con distintos actores, la oposición mayoritaria de Venezuela, encabezada por Juan Guaidó, finalmente puso sobre la mesa su propuesta para lograr una transición en este país.

El denominado Pacto Unitario por la libertad y elecciones libres fue presentado al mediodía de este lunes, a menos de tres meses de que se celebren las polémicas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, con las que el régimen de Nicolás Maduro aspira a recuperar el control de la Asamblea Nacional (AN), único poder en manos de la oposición desde 2016.



(Lea aquí: La 'tercera vía' de Capriles que provocó un cataclismo en la oposición)



Pero, lejos de aclarar el panorama, el nuevo documento, que ratificó las mismas propuestas que venían sonando en días pasados, sin entrar en mayores detalles, generó más incertidumbre; lo que hace prever a algunos, como la politóloga Maryhen Jiménez, una “prolongación del conflicto” que se ha hecho evidente en los últimos días.



“Hoy estamos aquí porque no nos hemos rendido ni lo vamos a hacer, porque seguimos luchando por toda Venezuela”, insistió el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por Colombia y más de 50 países, durante la presentación del pacto, que suscriben 37 organizaciones políticas –entre ellas Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, que conforman el denominado G4– y un centenar de personalidades y organizaciones de la sociedad civil, cuyos nombres no se detallaron.



Entre las líneas de acción de la ruta planteada destaca rechazar el proceso electoral convocado para el 6 de diciembre, el cual han tildado de “fraudulento”, y dedicar esfuerzos para deslegitimarlo dentro y fuera de Venezuela; promover, en cambio, la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres; profundizar y escalar la presión internacional y convocar una consulta popular, con apoyo internacional.



También se contempla construir una nueva plataforma de unidad; sentar las bases de un Gobierno de Emergencia Nacional; y construir puentes y establecer garantías con los actores civiles y militares que se apeguen a la Constitución.



En varios puntos la propuesta de Guaidó choca con las otras dos propuestas opositoras que hay sobre la mesa: la del ala más radical, encabezada por la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, que opta por una Operación de Paz y Estabilización, y rechaza cualquier concesión hacia el oficialismo; y la del exgobernador Henrique Capriles, quien apuesta por una participación en los controvertidos comicios de diciembre.



(Le puede interesar: Maduro juega a que un sector de la oposición participe en elecciones)

Más de lo mismo

“Es, más bien, una continuidad de lo que ya conocíamos. No veo la novedad en esta propuesta”, dijo a EL TIEMPO la politóloga venezolana Maryhen Jiménez, doctora en Ciencias Políticas, al recordar que Guaidó no logró cohesionar en su propuesta a los otros tres grupos opositores: minimalistas –Mesa de Diálogo Nacional–, maximalistas –ala radical– y el que representa Capriles; y que, por tanto, aunque incluye a organizaciones nuevas como firmantes, se refiere a las mismas organizaciones políticas que ya se sabía que rechazaban el proceso del 6 de diciembre.



La fragmentación, insiste, y muy en sintonía con lo que han dicho a este diario otros analistas, es “histórica”



“Si el propósito era lograr el pacto unitario, hubiésemos pensado que eso pasaría por incorporar nuevas voces, partidos, visiones, pero eso no lo vemos”, insistió.



Guaidó, sin embargo, aclaró que no era un "pacto cerrado" y que lo que tenía era un "propósito político en torno a soluciones para poner fin a la tragedia en Venezuela". Invitó, expresamente, a la Fuerza Armada Nacional a sumarse.



(En otras noticias: Venezuela firmó confidencialidad para probar vacunas de Rusia y Cuba)

Mayor incertidumbre

"Sí hay una ruta, sí hay políticos en Venezuela con dignidad para llevar adelante este proceso. Hoy estamos de pie, firmes y determinados a salir de esta tragedia”, aseguró Guaidó durante la presentación del pacto.



Sin embargo, y aunque su aplicación es inmediata, varias de las propuestas siguen siendo genéricas, y no profundizan en detalles esperados por analistas y otros actores políticos, sobre todo en relación con la consulta.



Lo único que se adelantó, en cuanto a las movilizaciones, fue que este jueves habrá una, de la que sin embargo no se ofrecieron mayores detalles más allá de la fecha y de que será en respaldo al personal de salud que lucha contra la covid-19.



Más de 120 trabajadores de este sector han muerto a causa de la pandemia, que enfrentan en hospitales con recursos escasos o nulos. En solo 24 horas del fin de semana se sumaron siete fallecidos de este grupo.



(Lea aquí: ‘Capriles está con el régimen de Maduro’: María Corina Machado)



"Los convoco a retomar los espacios que nos corresponden, a reconocer en la calle el trabajo de los héroes de la salud, que son quienes nos defienden en estos momentos. Estén atentos a la información oficial de los próximos días", se limitó a decir Guaidó, sin dar detalles de cómo podría ser la actividad, en plena pandemia.



A menos de tres meses de que se celebren las elecciones, esta incertidumbre genera más preocupación.



“Surgen más preguntas que aclaratorias (…) en realidad la población venezolana no encuentra un liderazgo que le ofrezca una alternativa cierta, y aún en la incertidumbre de lo que implica construir una transición a la democracia, al menos saber hacia dónde va a caminar y a qué le debe apostar”, acotó Jiménez.



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON