Una vez más la oposición venezolana entra en una encrucijada por el dilema de continuar o no el gobierno interino de Juan Guaidó, apoyado por Estados Unidos y varios países desde 2019.



Para este próximo 5 de enero, tres de los cuatro partidos más representativos están de acuerdo en dar por concluida la “presidencia encargada”.



Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT), consideran que los objetivos no se cumplieron.



El principal de ellos era desplazar a Nicolás Maduro del poder y llamar a elecciones presidenciales “justas y libres”, para dar fin al “cese de la usurpación”, porque según el parlamento electo en 2015, Maduro usurpaba funciones en el Palacio de Miraflores.

Ya han pasado casi cuatro años desde que Guaidó asumió como presidente de la Asamblea Nacional (AN), el 5 de enero de 2019. El 23 de enero juró ante miles de personas en las calles de Caracas, que se convertía en el presidente encargado.



“Se plantea la eliminación de todo el gobierno interino, a excepción de tres instancias necesarias para la defensa de los activos: la junta ad hoc de Pdvsa Holding, la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela y una comisión ejecutiva que amplía sus funciones no solo para administrar gastos, sino también para representar y defender los activos. Se mantendrá la AN solo para legislar en todo lo respectivo a temas relacionados con la protección y defensa de activos en el exterior”, explicó Alfonso Marquina, en representación de PJ.



De los tres partidos, se opone a esta propuesta Voluntad Popular (VP), organización del opositor Leopoldo López y del mismo Guaidó, aunque hace un tiempo aseguró que renunciaba a la militancia partidista.



“Disolver el gobierno interino de Venezuela significaría fortalecer al régimen de Nicolás Maduro, que tendrá acceso a recursos y activos que utilizará contra el pueblo, ganará espacios internacionales que había perdido y además se le abrirán las puertas de un proceso de normalización y legitimación dictatorial”, aseguró VP en un comunicado.



Opositores creen que no se cumplieron los objetivos. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

La constitucionalidad

Para que Guaidó pueda continuar al frente del interinato es necesario reformar el Estatuto de la Transición, instrumento jurídico elaborado en 2019 para darle legalidad a la figura del presidente interino establecida además en la Constitución a través del artículo 233.



Guaidó ha respondido a los planteamientos de los tres partidos integrantes del denominado G4 diciendo que es necesario mantener la unidad y votar a favor de la modificación del Estatuto para lo que se necesitan 86 votos dentro de la AN presidida por él (en Venezuela existen dos asambleas una electa en 2015 y otra en 2020 presidida por el chavista Jorge Rodríguez).



Acerca del debate pautado para mañana #22Dic en la @AsambleaVE, nuestra propuesta es: acompañar la constitución y recuperar la democracia. pic.twitter.com/69ZG7dWvmi — Juan Guaidó (@jguaido) December 22, 2022

Los partidos que se oponen a la continuidad del interinato dicen que cuentan con 70 votos para dar fin a la presidencia de Guaidó.



“Parece una estrategia destinada a rebobinar aquella del gobierno colegiado que se había intentado a principios del año 2019 y que no se pudo implementar en ese momento lo cual llevó a la autoproclamación de Guaidó. En este sentido es importante acotar que esta estrategia debe ser realizada sin duda con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea para que tenga sentido y éxito”, así lo cree el politólogo Daniel Arias.



El excandidato presidencia Henrique Capriles, acusó de extorsión a diputados. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ



Para hoy está planteada la primera discusión de la modificación del Estatuto. Si se decide modificar el artículo 12, se acepta que para el 5 de enero de 2023 se extienda por un año más la presidencia encargada, lo cual ya sucedió en 2022. Si no pasa a segunda discusión, entonces se acaban las posibilidades de Guaidó y su entorno.



Lo que proponen los partidos AD, PJ y UNT, es mantener comisiones que puedan proteger los activos en el exterior, como el caso del oro depositado en Inglaterra, y que Guaidó sea un diputado más.



El opositor Henrique Capriles, ex candidato presidencial y figura fuerte del partido Primero Justicia apoya la disolución del interinato, pero además denunció chantaje por parte del equipo de Guaidó sobre los diputados para que voten a favor de la continuidad.



Mientras eso ocurre, se acerca el 2024, año de elecciones presidenciales. En 2023 están previstas elecciones primarias de la oposición pero aún ni siquiera se ponen de acuerdo en torno al interinato.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS