El opositor venezolano Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocieron como presidente interino de 2019 a 2022, afirmó este lunes que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, lo ataca para "blanquear" el historial del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, en contra de los derechos humanos.



Guaidó agregó en Twitter que "actitudes negacionistas de jefes de estado son aval para que individuos como Maduro sigan actuando con impunidad".



Desde EE. UU. adonde viajó el mes pasado desde Bogotá, después de que el Gobierno colombiano no le permitiera quedarse en ese país, Guaidó reaccionó así a unos comentarios hechos por Lula sobre su Presidencia interina, que asumió siendo presidente de la Asamblea Nacional a raíz de que muchos países no reconocieran la legitimidad de las elecciones de 2019, ganadas por Maduro.



El presidente brasileño dijo este lunes en Brasilia junto a Maduro, que viajó a Brasil para una cumbre suramericana, que fue "absurdo" que países democráticos en Europa y América reconocieran al opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.



"Lula me ataca para evitar lo evidente; él blanquea y respalda a quien está señalado por torturar a la oposición, terrorismo y narcotráfico y por crear la crisis de desplazados mas grande del continente", escribió en Twitter.



El dirigente opositor se preguntó si aparte de los ataques a su persona, "hablará de elecciones y DDHH (derechos humanos) con Maduro". "El presidente de Brasil @lulaofical, por nexos ideológicos y económicos, revictimiza al pueblo venezolano al negar el carácter dictatorial de Maduro. Olvida a los asesinados, a las víctimas, la destrucción del Amazonas y a los millones de migrantes", subrayó.



Según dijo Lula en Caracas, llegó a "pelear" con líderes socialdemócratas europeos y con políticos de Estados Unidos y de los países latinoamericanos por el reconocimiento de Guaidó.



"A los europeos les decía que no comprendía que un continente que ejercía la democracia tan plena como Europa pudiese apoyar la idea de que el impostor (Guaidó) fuese el presidente", recalcó Lula.



El mandatario brasileño, que recibió a Maduro en el palacio presidencial de Planalto en la víspera de la cumbre suramericana convocada para este martes, subrayó que todavía hoy continúa habiendo "prejuicios" contra Venezuela, que prometió superar fomentando la "integración plena" entre ambos países.

