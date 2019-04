Guaidó advierte a Díaz-Canel: 'se acabó petróleo venezolano para Cuba'

El líder opositor Juan Guaidó advirtió este sábado al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, que el suministro de petróleo venezolano llegó su fin, luego de que Estados Unidos sancionara a barcos y navieras que transportan crudo a la isla. Durante una gigantesca movilización opositora en Caracas, Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, denunció que el crudo venezolano financia a un grupo de inteligencia cubana, denominando por la oposición "G2".

Según el jefe del Parlamento, de mayoría opositora, ese supuesto comando reprime a militares opuestos al presidente socialista Nicolás Maduro. "Se acabó el chuleo (aprovechamiento) al petróleo de Venezuela, así que señor Díaz-Canel la única injerencia que no vamos a permitir es la que quiere hacer su G2 cubano en Venezuela y por eso no más petróleo, no van a utilizar el petróleo de Venezuela para someter a nuestros militares e investigarlos", dijo Guaidó.



El viernes, en su estrategia para asfixiar a Maduro, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a dos compañías que según autoridades de ese país entregaron petróleo venezolano a Cuba en febrero y marzo de 2019. Además, el Tesoro calificó como "propiedad bloqueada" a 34 embarcaciones de la petrolera estatal PDVSA. Díaz-Canel consideró las medidas como "un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial", según escribió el viernes en Twitter.

"íNo queremos injerencia!" de Cuba, exclamó Guaidó, quien se autoproclamó mandatario encargado luego que el Legislativo declarara "usurpador" a Maduro por considerar que su segundo mandato -iniciado el 10 de enero- resultó de elecciones "fraudulentas".



Venezuela suministra petróleo a Cuba a precios preferenciales, mediante un acuerdo en el que La Habana provee médicos a los programas asistenciales de Maduro, quien cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Rusia. Estados Unidos calcula en 50.000 barriles los envíos diarios. Sin embargo, los adversarios del líder socialista denuncian que la cooperación incluye una fuerte presencia militar cubana en Venezuela.



Washington, que endureció su política contra La Habana, ya había impuesto medidas punitivas contra más de 80 funcionarios y exfuncionarios de Venezuela, incluido Maduro, y casi 40 entidades. Además, aplicó a fines de enero sanciones a PDVSA que funcionarán de hecho como un embargo al crudo venezolano cuando empiecen a regir el 28 de abril.



AFP