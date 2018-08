Jornada de paro, a medias, para protestar y para calcular

El llamado a paro en protesta contra las medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro se cumplió a medias. Nada más recorrer las calles de Caracas para darse cuenta de que la necesidad de los venezolanos de abastecerse y conseguir dinero en efectivo superó la expresión de descontento.

En la capital venezolana, los supermercados, mercados populares y panaderías sí abrieron sus puertas, a diferencia de otro tipo de comercios –consultorios, talleres mecánicos, tiendas de ropa, repuestos o librerías–. Un cierre que, sin embargo, no puede atribuirse solo al paro sino a una realidad más cruda: los comercios y locales no saben a qué precios marcar la mercancía.



“Claro que no ejerzo hoy (martes) en protesta”, comentó un odontólogo a EL TIEMPO. “Estoy redefiniendo el precio de la consulta, pues llamé a la venta de materiales y todos me lo vendían al doble que el viernes, entonces estoy recalculando cuánto cobrar la consulta y el precio de cada trabajo dependiendo del costo”.

Mientras el dólar paralelo marcaba el viernes entre 5,5 y 6 millones de bolívares, este martes se transaba alrededor de los 12 millones cada dólar, o 120 bolívares ‘soberanos’, como se llama el nuevo cono monetario, que suprimió cinco ceros al bolívar.



Al menos a primera vista no tuvo mayor efecto el anuncio del Banco Central de Venezuela de que el precio oficial del dólar será de 60 bolívares soberanos, que implicó un salto de más de 2.300 por ciento frente al precio que reconocía como oficial el viernes pasado.

Durante el día, además, se registró un sismo de 7,3 grados. Foto: Twitter: @lbarraganb

El Ministerio de Finanzas abrirá un ‘mercado libre’ para la compra y venta de divisas en el que las personas jurídicas podrán adquirir un máximo de 400.000 dólares y los privados, hasta 500 dólares al mes en las casas de cambio. Todas las divisas serán puestas por el sector privado, sin participación del Estado venezolano.



El presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, se refirió a las nuevas medidas al mencionar que en el gobierno de Maduro están “preocupados”, pues la entrada en vigencia de estas decisiones “ocasionará que vuelva el éxodo de colombianos a Venezuela”.



