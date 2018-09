Venezuela: 'inaceptable reunión entre militares venezolanos y EE. UU.'

Venezuela calificó este domingo como "absolutamente inaceptable e injustificable" que funcionarios del Gobierno de Estados Unidos se hubieran reunido en secreto con militares venezolanos rebeldes, un hecho del cual informó el sábado el diario estadounidense New York Times.

"Es absolutamente inaceptable e injustificable que funcionarios del Gobierno de Donald Trump participen de reuniones para alentar y promover acciones violentas de sectores extremistas con el fin de atentar contra la democracia venezolana", reaccionó este domingo en su cuenta de Twitter el canciller venezolano Jorge Arreaza.



"Venezuela reitera su denuncia y condena a las continuas agresiones que desde el Gobierno de EE. UU. se han promovido directamente contra el presidente constitucional Nicolás Maduro, democráticamente electo y reelecto por amplio margen electoral en mayo de este mismo año", añadió.

El New York Times informó el sábado, citando a funcionarios estadounidenses y a un excomandante militar venezolano, que miembros del Gobierno de Trump se reunieron desde otoño del pasado año con militares rebeldes venezolanos, que representaban a cientos de miembros de las Fuerzas Armadas que no apoyaban a Maduro.



"Después de muchas discusiones acordamos que debíamos escuchar lo que querían decirnos", dijo un alto funcionario de Estados Unidos al New York Times.



Las reuniones finalizaron sin que Estados Unidos decidiera apoyar a los rebeldes y el sábado, pese a no negar la información publicada por el rotativo neoyorquino, Washington adoptó un tono conciliador y expresó su "preferencia" por una "vuelta a la democracia en Venezuela" de forma "pacífica y ordenada".



"El Gobierno de EE. UU. escucha a diario las preocupaciones de venezolanos de todo tipo, ya sean miembros del partido gobernante, de las fuerzas de seguridad, representantes de la sociedad civil o alguno de los millones de ciudadanos forzados por el régimen a abandonar el país", declaró Garrett Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC, por su sigla en inglés).



Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han sido tensas desde el arribo al poder del chavismo en 1999, pese a que en el plano comercial apenas tienen diferencias.

Maduro escapó ileso hace un mes de un aparente atentado con explosivos por el cual acusó a la oposición, a Colombia y a los Estados Unidos. No se ha revelado si ese atentando, por el que hay una veintena de personas detenidas, guarda relación con las reuniones que mantuvieron los militares rebeldes con funcionarios estadounidenses.



