‘No conozco a Clíver Alcalá y jamás he hablado con él': Iván Simonovis

Por quince años, el comisario Iván Simonovis fue uno de los presos políticos más emblemáticos del chavismo. Tras los hechos del 11 de abril de 2002 en Caracas, que condujeron a una salida temporal de Hugo Chávez del poder, a Simonovis, quien fungía entonces como secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital venezolano, se le acusó de haber dado la orden de disparar contra manifestantes progubernamentales que habían salido también ese día a las calles del centro de Caracas.



Con una condena a 30 años de prisión, tras haber pasado 10 entre la cárcel militar de Ramo Verde y la sede de la policía política conocida como El Helicoide, a Simonovis se le concedió, por motivos de salud, un arresto domiciliario, del que logró escapar en mayo del año pasado.

Dos meses después de su liberación, y una vez en territorio estadounidense, el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por Colombia y más de 50 países del mundo, lo designó como comisionado especial de Seguridad e Inteligencia.



Se aseguró entonces que trabajaría en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

El jueves pasado, en entrevista concedida a la W Radio desde Barranquilla, el mayor general retirado venezolano, Clívar Alcalá Cordones, uno de los 14 funcionarios chavistas que fueron acusados por el Departamento de Justicia de narcoterroristas y que se entregó en Colombia a las autoridades de EE. UU. el viernes, mencionó su nombre en el marco de una trama que supuestamente estaba orquestando en territorio colombiano, con apoyo de asesores estadounidenses y la venia de Simonovis y otros actores de la oposición venezolana, para deponer al cuestionado mandatario Nicolás Maduro del poder.



Esta fue la conversación que, desde la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, tuvo el comisionado Simonovis con EL TIEMPO, para referirse a estos señalamientos.

El general (r) Clíver Alcalá se entregó en Colombia a las autoridades de Estados Unidos que lo culpan de narcotráfico. Foto: AFP

El mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones dijo que usted estaba "en conocimiento de toda la actividad" que denunció a la W Radio, en Colombia. Incluso advirtió que usted podría desmentirlo. ¿Qué puede decir ante esto?

No tengo conocimiento de a qué se está refiriendo él que supuestamente yo sé. Yo jamás en mi vida he hablado con Clíver Alcalá.



Clíver Alcalá fue el militar que allanó la Policía Metropolitana (de la que Simonovis fue comisario), cuando el caso del 11 de abril (golpe de Estado contra el expresidente venezolano Hugo Chávez). Entonces, si de alguien tengo yo mi posición clara de quién es, es ese señor. Luego de esto es bien sabido que estaba involucrado en actividades de narcotráfico.



No sé a qué se refiere él. Y si él dice que tiene pruebas, no sé qué irá a decir. Jamás en mi vida he hablado con ese señor, ni tengo contacto con él, ni nadie que yo sepa tiene contacto con él.

Comisionado, entonces, ¿por qué el mayor general Alcalá Cordones ofrece una versión como esta?

Con honestidad te digo que no entiendo qué busca él con todo esto. Lejos de ayudarle yo creo que más bien se perjudica mucho más. Él se está evidenciando que fue cómplice o partícipe de una actividad que no es legal. No entiendo por qué decir esto y mencionar al presidente (Guaidó), mencionar a Leopoldo (López).



Ahora, no sé si es que, por la situación o la circunstancia que está sucediendo en este momento con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, él no asimiló bien esto y entonces él cree que con esa declaración iba a quedar absuelto o iba a conseguir algo a su beneficio. Porque yo creo que hizo exactamente lo contrario.



Yo trato de analizar las razones por las cuales hizo esto y no las entiendo.

Alcalá Cordones aseguró que se había reunido siete veces con el gobierno norteamericano para dejar claro, y lo cito nuevamente, “que él no era narcotraficante”; y aseguró que el fiscal de ese país que llevaba su caso le había dicho que sobre él no había ninguna indagación.



Insinúa el mayor general Alcalá Cordones que "elementos de oposición" entre los que lo incluyó, pero ya conocemos su versión, lo habrían metido, por decirlo coloquialmente, en el mismo saco que "un bojote de malandros".



¿Maneja usted detalles de la antesala a esta imputación norteamericana? ¿Puede revelar alguno? O, al menos, ¿puede aclarar si factores de oposición hicieron parte de estas investigaciones conjuntamente con las autoridades estadounidenses?

El fiscal general (estadounidense) William Barr, ayer, fue bien claro. Dijo que en esta investigación ha participado el gobierno americano. Ellos son los que adelantan su investigación. Es una investigación que es de vieja data, hay algunas que se iniciaron desde el año 2006. Más allá de que eventualmente ellos hayan podido solicitar a alguien del gobierno interino (de Juan Guaidó) algún dato, la investigación la llevan totalmente ellos.



Si el señor Clíver se reunió con alguien aquí, no lo sé, que diga él con quién se reunió, dónde. Todas estas cosas quien las tiene que aclarar es él. Yo no tengo nada que aclarar. Yo no conozco a ese señor, no tengo nada que ver con ese señor, jamás en mi vida he hablado con él.



Él tiene una historia bastante triste porque él era de esos chavistas acérrimos que se desgarraban la ropa por Chávez, e hizo y deshizo lo que le dio la gana. Insisto: él allanó la Policía Metropolitana sin orden. Es una persona que ha participado en cuestiones ilegales porque el allanamiento a la sede de la PM fue una cuestión absolutamente ilegal y él la lideró y se mofaba de lo que estaba haciendo, y se sentía muy poderoso. Después cayó en desgracia, después estaba en contra de los que los mismos que lo habían ayudado. Esa es la verdad. Una persona que tiene un verbo bastante agresivo al hablar.



Te estoy diciendo lo mismo que le diría a cualquier persona que me pregunte: ‘¿Qué opina usted de Clíver Alcalá?’ Que es una persona mala gente, que ha estado en cuestiones ilegales, que allanó la policía, que ha violado Derechos Humanos y se dice que está metido en temas de narcotráfico. Ahora, yo, pruebas, no tengo. Yo nunca lo he investigado ni me voy a poner a investigarlo tampoco.

Ya para 2011 el Departamento del Tesoro de EE. UU. lo tenía incluido en la lista Clinton porque habría utilizado su posición para establecer una ruta de armas y drogas con las Farc. ¿Maneja usted, en su posición como comisionado de Seguridad e Inteligencia designado por Juan Guaidó, información las actividades que habrían conducido a su indagación por parte del gobierno estadounidense?

El gobierno americano no me va a informar a mí, así como yo tampoco tendría que informarle al gobierno americano sobre investigaciones que se hacen. A menos que el delito trascienda a los EE. UU. y por alguna razón yo necesite intercambiar información. Pero de todas, todas, el gobierno americano no tiene la obligación de participarme a mí nada, como yo tampoco tendría que hacerlo en el caso contrario.



El señor Clíver desde hace rato ha sonado en varias actividades criminales: el tema de las Farc, de las armas, del narcotráfico. Eso sí ha sido público y comunicacional. Eso no es nuevo. Que se defienda él de lo que tenga que defenderse.



ANDREÍNA ITRIAGO

Corresponsal de EL TIEMPO

CARACAS