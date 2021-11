‘Misión de Observación busca fortalecer la democracia en Venezuela’

Después de 15 años, una misión de observación electoral vuelve a Venezuela. Esta vez, la Unión Europea (UE) ha aceptado la invitación con un despliegue de 44 personas en 23 estados del país de cara a las elecciones del 21 de noviembre. Para esa fecha, ya serán 100 los observadores en terreno.



En 2006, la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE UE) estuvo en los comicios presidenciales en los que Hugo Chávez se impuso ante Manuel Rosales.

Esta vez, la eurodiputada Isabel Santos es la jefa de la MOE UE. Es la primera vez que visita Venezuela y asegura que la cordialidad y amabilidad han sido parte del recibimiento.



Ha estado presente en más de 15 misiones en todo el mundo y llega sin expectativas ni voluntad de dar opiniones porque han sido enviados para “observar”.



Los observadores que integran esta misión partieron el 28 de octubre a 23 estados del país, solo no irán Amazonas por cuestiones de salubridad.



Recalcó que mantienen el principio de no injerencia y no van a interferir en el acto electoral. Dos días después de las elecciones presentarán su informe preliminar y en enero, el informe final. “Somos completamente neutrales”, le dijo a EL TIEMPO.

En las 150 misiones de observación hechas por la UE está la última que hicieron en Venezuela en 2006. ¿Qué diferencia hay de esa misión a la de este año?

Esta nueva misión tiene más personas involucradas. Va a ser una misión como todas las misiones que hacemos, sin grandes diferencias; se va a desarrollar de la misma forma. Tenemos más observadores. Esta es una elección diferente porque es una elección regional con involucramiento de la sociedad civil; todos lo percibimos muy bien.



En esta oportunidad, ¿tendrán acceso, como observadores, cuando se haga la totalización y conteo?

Sí, está previsto que tengamos acceso a todos los momentos del acto electoral, que no es solamente el acto de votar.



¿Los informes que llegan sobre Venezuela al Parlamento Europeo sobre la legitimidad del Gobierno concuerdan con lo que ustedes han constatado ahora en el sitio?

Yo no tengo que concordar o no concordar. Yo estoy aquí solo para observar. Mi misión de observación está comenzando, voy a observar, no tengo que dar ninguna opinión hasta el 23. El 23 con el informe preliminar habrá conclusiones y ahí presentaré las conclusiones, este es nuestro calendario, es nuestra agenda y es lo que haremos. No tengo que opinar.

¿Cuáles son las expectativas que tienen en esta misión?

No hay expectativas. Vamos a observar cómo las personas votan libremente, que el voto secreto es respetado, el acceso a la votación sin presión, cómo es el acceso a las mesas de votación. Antes se observará la campaña electoral, cómo se desenvuelve, cómo los diferentes actores tienen acceso a hacer su campaña.



¿Por qué aceptar esta misión y no la de las parlamentarias de 2020?

Porque en esta elección todos los actores políticos están envueltos, porque el Consejo Nacional Electoral también tiene representantes de diferentes posiciones políticas y porque hemos sido invitados. Y, comprendiendo todo el entorno que se está viviendo en Venezuela en términos políticos con las conversaciones, sería bueno para apoyar las instituciones y que se apoye el proceso electoral, que es muy importante.



Cuando nuestras misiones presentan el reporte final es posible para el país mejorar los procedimientos, y ocurre en todos los países, en democracias más consolidadas y en democracias menos consolidadas. Las autoridades analizan nuestras recomendaciones, las implementan y muchas veces ocurren grandes modificaciones. Es un servicio que se presta a la democracia, que nunca está construida, es un proceso de una permanente atención, construcción y evolución para todos.

La democracia es un gran desafío para todos y en esos desafíos la Unión Europea también participa a nivel internacional porque la defensa de la democracia y los derechos humanos están en nuestro ADN.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

