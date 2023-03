Las calles de Caracas y el oficialismo venezolano rindieron este domingo un homenaje al expresidente Hugo Chávez (1999-2013) en el décimo aniversario de su fallecimiento.



Aunque el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) arrancó desde el viernes los actos de conmemoración para el expresidente, fallecido el 5 de marzo de 2013 víctima de un cáncer, las ceremonias centrales estaban programadas para la jornada del domingo.

Los principales eventos tuvieron lugar en el Cuartel de la Montaña, desde donde Chávez dirigió el golpe de Estado de 1992 y donde hoy reposan sus restos. Cientos de simpatizantes del chavismo se concentraron en varios puntos del centro de Caracas y marcharon hasta llegar al Cuartel para honrar la memoria del líder fallecido.



“Hoy vengo aquí a rendir honor a nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, el hombre que despertó al pueblo venezolano, el hombre que le dijo al pueblo que aquí sí hay amor”, señaló Francisco Morillo, uno de los asistentes.



En el acto también estuvieron presentes, además de los miembros del Gobierno, los presidentes y expresidentes de izquierda de la región que fueron cercanos a Chávez.



Entre los presentes estuvieron el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega; el de Bolivia, Luis Arce, y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves. También participaron los expresidentes de Cuba, Raúl Castro; de Bolivia, Evo Morales; de Ecuador, Rafael Correa, y de Honduras, Manuel Zelaya.

Cientos de personas visitaron la tumba del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, en el décimo aniversario de su muerte. Foto: EFE

“Estamos en el día del paso a la inmortalidad del comandante Hugo Chávez, hoy más que nunca tenemos que unir nuestras fuerzas (...) para continuar librando la batalla por la libertad de nuestros pueblos”, dijo Ortega al canal estatal.

"Venimos con el mejor ánimo de transmitir el sentimiento del pueblo boliviano, de que la presencia del comandante está en Bolivia y venimos a traer ese saludo acá a los hermanos de Venezuela", señaló por su parte el presidente de Bolivia, Luis Arce, en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).



En el Cuartel de la Montaña, junto al líder de la Revolución🇨🇺, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, el Cdte Ramiro @ValdesMenendez y el primer ministro @MMarreroCruz, rendimos sentido homenaje al Comandante Hugo Chávez en nombre del pueblo y gobierno cubanos.#YoSoyChávez pic.twitter.com/DD51zVQ93g — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 5, 2023

Chávez gobernó Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 y durante su gestión mantuvo estrechas relaciones con líderes de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Argentina o Brasil.



En medio de una batalla contra el cáncer, pidió a sus seguidores apoyar a Nicolás Maduro como su sucesor.



Maduro asumió el poder tres días después de anunciarse la muerte de Chávez, y luego fue elegido el 14 de abril de ese año. Consiguió su reelección en 2018 en medio de un rechazo y cuestionamiento internacional con acusaciones de fraude.



Como parte de las conmemoraciones, a las 4:25 de la tarde, hora en la que murió el exmandatario, las autoridades del Gobierno tocaron las campanas y juraron lealtad a la revolución bolivariana.

Nicolás Maduro, Raúl Castro, Luis Arce y Daniel Ortega durante la clausura del "Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Chávez en el siglo XXI" en Caracas. Foto: Prensa Miraflores/ Efe

El discurso de Maduro

Los actos de homenaje al expresidente concluyeron en la noche del domingo con la clausura del encuentro ‘Vigencia del pensamiento bolivariano del comandante chávez en el siglo xxi’.



Durante el encuentro, el presidente Nicolás Maduro afirmó que Chávez le enseñó al país a enfrentar todos los obstáculos y escenarios posibles y destacó que Venezuela no ha caído ante el modelo colonial.

Además, Maduro pidió mantener la unión política, ideológica, moral y alejar cualquier "fuerza divisionista".



"Siempre surgen fuerzas disolventes (...) que pretenden desdibujar el camino de la resistencia de la revolución, que pretenden aprovecharse de las dificultades (...) el pueblo les tiene que decir muy claramente, no a las fuerzas disolventes (...) y cuidar la unión política, la unión ideológica, la unión espiritual, la unión moral de nuestro pueblo", señaló.



Asimismo, dijo que a pesar del fallecimiento de Chávez, no ha "habido ausencia, ha habido presencia permanente de su ideal, de su empuje revolucionario y del compromiso jurado de avanzar en la construcción de la patria libre, independiente, soberana, socialista".



"Quién sabe de dificultades, nuestro pueblo, las amenazas, las agresiones, las sanciones criminales, y creyeron, el imperio estadounidense, que podía imponer su modelo colonial contra nuestro país, pero nosotros hemos dicho muy claramente, modelo colonial no, patria libre sí (...) por ahí vamos perfilando el camino de los años por venir", añadió.

