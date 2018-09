La crisis los sacó de Venezuela, la música los unió en Colombia

Aldenis Cuicas, José Javier Navas, Jonathan Eliu, Richard Márquez, Israel Tua, José Dávila y Javier Martínez se le miden a todo, pues han vivido la crisis socieconómica de Venezuela en primera persona. Tanto, que no vieron otra opción que huir de su país y dejar atrás a hijos recién nacidos, padres y madres, esposas desesperadas y negocios quebrados que en otras épocas les permitieron vivir con comodidades.



El poco dinero con el que cada uno salió del país a lo largo del 2017 apenas les dio para pasar a Colombia y llegar a Bucaramanga. En esa ciudad del nororiente colombiano algunos llegaron a vender dulces (caramelos) y hasta tinto en las calles.

Aldenis, quien interpreta el trombón, canta y hace las veces de coordinador, conocía a un par de quienes luego fueron miembros de la orquesta. En Bucaramanga el destino los comenzó a unir uno por uno. Allí, en el sector comercial de la 35, nació la orquesta, que interpreta conocidos temas de salsa, música tropical y merengue. Los comerciantes de la zona les dijeron que ellos deberían llamarse La 35 y hacerle honor al sitio donde se constituyeron como orquesta.



Entre septiembre del 2017 y junio del 2018 se movieron entre las calles comerciales de la capital santandereana, presentaciones en empresas públicas y privadas, conjuntos residenciales y en dependencias de la gobernación de Santander y de la Alcaldía de la ciudad.



Sin embargo, Aldenis reconoce que debían dar un salto y decidieron irse para Bogotá. Y en los tres meses que llevan, ya son uno de los símbolos reconocidos de la carrera séptima, a donde todos los días llegan para animar a los apurados transeúntes, los turistas y trabajadores de esa zona del centro de la capital del país.



El estímulo de quienes aprecian su forma de tocar, especialmente la salsa, se manifiesta en un aplauso, una moneda, un billete de baja denominación y hasta en el CD que grabaron de una presentación y que venden a 10.000 pesos.

Todos ganan lo mismo

Aldenis comenta que si los contratan, por ejemplo para un cumpleaños, la tarifa comienza en 400.000 pesos la hora. Si el contrato es por dos horas la tarifa inicia en 700.000 pesos y un millón de pesos si los contratan tres horas. El modelo de negocio es el mismo que utilizan muchas orquestas y conjuntos musicales: no importa quién toca qué o quién es el cantante. Todos se reparten el producto del día o del concierto en partes iguales y de la misma manera comparten los gastos.



Al finalizar cada set musical, Aldenis les hace un llamado a quienes los observan para que aprovechen pues ellos –dice él- se van a “hacer famosos dentro de poco y muy posiblemente ir a verlos va a resultar más costoso” que unas pocas monedas.



El director de La 35 apenas tiene 25 años y una hija de tres años, es decir que tuvo que dejarla cuando tenía dos años. La niña vive con la mamá en Mérida, capital del Municipio Libertador y del estado Mérida y sus padres y sus tres hermanos menores en la ciudad de Maracay, estado Aragua.



“Es muy duro cuando me comunico a través de videollamada con la niña. Además, no la puedo traer a Colombia pues todavía no tenemos estabilidad, aunque les mando dinero a mi esposa y mi hija y también a mis padres y mis hermanos, e incluso a un sobrino que ya tengo”, dice Aldenis.



José Dávila, el bajista de La 35 tiene dos hijos en el estado Mérida y tuvo que vender tinto en Bucaramanga. José Javier Navas, voz líder y uno de los más jóvenes de la orquesta tiene tres hijos y el mayor de ellos apenas tiene 6 años.



Las historias de los demás no son muy diferentes: Responsabilidades familiares apremiantes en Venezuela pues las familias están viviendo carencias y escasez de algunos alimentos, medicinas y productos de aseo, entre otros.



Los otros miembros son de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui y Cumaná, capital del estado Sucre.



Aunque Aldenis dice estar agradecido con la acogida de la gente en Bucaramanga y Bogotá, la capital del país ya les mostró los riesgos de la calle.



A Israel Tua, el conguero, en días pasados lo atracaron y un delincuente lo hirió con un cuchillo en uno de los brazos, justo su medio de trabajo.



Sin embargo, los integrantes de La 35 son optimistas de su futuro. Entre el 11 y el 20 de septiembre estarán en Mitú, capital del departamento del Vaupés, para una serie de presentaciones para las que fueron contratados.



Aldenis dice que luego irán a hacer una visita promocional a Barranquilla, una de las ciudades de mayor tradición salsera. En ese viaje se gastarán los ahorros que han logrado consolidar.



A La 35 se le puede contratar en el número 314-4885918



Holman Rodríguez Martínez

Redacción Internacional

En Twitter @holmanrodriguez