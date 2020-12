La campaña con la que hijo de Maduro busca ser diputado en Venezuela

Nicolás Ernesto Maduro Guerra tiene una certeza para este 6 de diciembre: “La Guaira va a ser el estado más votado de Venezuela”.



Su nombre encabeza la lista del Gran Polo Patriótico, la coalición política que apoya a la revolución bolivariana, para dicha entidad, otrora conocida como Vargas, la misma que le adjudicó, cinco años atrás, una curul al hoy líder opositor Juan Guaidó.



'Nicolasito', como le dicen en Venezuela, no ha desaprovechado la oportunidad que le ha dado la campaña para las polémicas elecciones parlamentarias de este domingo, para atacar al joven parlamentario, y principal adversario de su padre, desde su propio terreno.



―¿Quién da la cara a los problemas? ¿Guaidó?― preguntó en un acto en el pueblo de Chichiriviche de la Costa.



―No― se escucha decir a algunas personas.



―¿Él ha venido?― insiste el economista de 30 años.



―¡Nunca!―le responden a viva voz.



―Nunca, ni vendrá. Aquí nos van a ver es a nosotros, a los chavistas, dándole la cara a los problemas― dice Nicolás Ernesto.



El suyo es un triunfo seguro, en una elección plagada de irregularidades, en la que no participa la oposición mayoritaria y que ha sido condenada por importantes miembros de la comunidad internacional.



“Hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), si proyectaras la elección, tiene al menos 200 de 277 diputados. Cuidado si alcanza los 230 diputados. (Nicolás Ernesto) está en una posición prácticamente salidora en Vargas (La Guaira)”, le asegura a EL TIEMPO Oswaldo Ramírez Colina, consultor venezolano en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales.



A pesar de esto, Nicolás Ernesto ha estado haciendo campaña en las últimas cuatro semanas, pese a que su fin, sin embargo, no sería precisamente el Parlamento.

Simpatizantes de 'Nicolasito' le hacen campaña a pocos días de las elecciones. Foto: Cristian Hernández /AFP

“Ese esfuerzo no está dirigido al escaño, que ya está logrado. El esfuerzo está dirigido a lograr un posicionamiento de 'Nicolasito' en unos segmentos determinados”, dijo a este diario Carmen Beatriz Fernández, consultora política venezolana, de la firma Datastrategia.



Para ella, podría estar dirigiéndose a los chavistas no maduristas, de allí que 'Nicolasito' rescatara para el spot que puso a circular en redes sociales el pasado 19 de noviembre varios elementos del que hiciera el fallecido Hugo Chávez en 2006, para pedir más tiempo en la presidencia.



“Tienes una recordación positiva de Chávez, cercana al 50 por ciento, y a Maduro el 80 por ciento del país no lo quiere”, acotó Fernández.



En el mencionado spot, Nicolasito utiliza, incluso, la imagen de Chávez. “En algunos casos buscas transferencia de votos por medio de imágenes, símbolos o personas, cuando no necesariamente eso es transferible”, explica Ramírez Colina, quien agrega que su padre hizo lo mismo en 2012 y 2013, y el propio Chávez también lo hizo, pero con la figura de Bolívar.

Chávez no es el único que aparece en el audiovisual de un minuto de duración. También aparece Maduro. Pero hay un detalle interesante: él se presenta como Nicolás Ernesto, deslastrándose de su apellido paterno.



“Quizás la búsqueda de separar el nombre tendría que ver con decir: yo soy una persona distinta, pero la realidad no, puesto que es hijo de Nicolás Maduro (…) y además su participación en la vida pública ha estado de la mano inicialmente del trabajo del papá”, acotó Ramírez, para quien, sin embargo, 'Nicolasito' estaría tratando de convencer más bien a los “no alineados”, un grupo que, según su firma, ORC Consultores, ha estado pivotando entre un 28 y 48 por ciento, durante la pandemia.



Y lo estaría haciendo con técnicas que ya usó Chávez en aquel spot para la elección de 2006: con colores distintos al rojo, rojito del chavismo.



“Ese cambio de color (…) tratas de buscar una fórmula en la cual permitas a ese elector que está un poco distraído en abrir los ojos y oídos para un mensaje distinto al clásico rojo del PSUV, rojo que suelen abandonar a conveniencia en términos estrictamente de propaganda y de comunicación política”, explica Ramírez.



La campaña de Nicolasito, en cualquier caso, parece más la de un candidato a alcalde o gobernador, que diputado.



Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el hijo del actual mandatario venezolano, presentó su candidatura por el estado de La Guaira Foto: Cristian Hernández /AFP

“La Guaira estará a la altura de su pueblo con una Zona Económica Especial que traerá más turismo, empleo y fortaleza para todas y todos”, ha dicho, al referirse a la que constituye su propuesta.



Los detalles los ha ofrecido en entrevistas con medios locales, donde ha hablado de aranceles especiales para industrias, nacionales e internacionales, que se podrían instalar allí, en una zona industrial que hoy no existe. También ha hablado de proyectos de pesca y siembra que conectarían a La Guaira con otras entidades costeras.



“Lo que han estado ofreciendo es un conjunto de incentivos y acciones que las puede prometer un gobernador, (…) que prácticamente salen por completo de las competencias que puede tener un diputado. (…) Lo que estamos viendo por muchos de los actores, de manera directa, es la confusión sobre las competencias que están teniendo”, insiste Ramírez Colina, al referirse a campañas como la de Nicolás Ernesto y otros candidatos del oficialismo.



'Nicolasito' insiste: “La Guaira será primera”.



ANDREÍNA ITRIAGO

Corresponsal de EL TIEMPO

CARACAS

