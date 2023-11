¿Ha impactado el alivio de sanciones y la venta de petróleo en la economía venezolana?

En los primeros nueve meses de 2023 la producción industrial privada en Venezuela cayó 6,7 por ciento comparada con el mismo periodo del año pasado. Luego de unos meses de recuperación económica, el país sufrió un revés del cual, al parecer, comienza a recuperarse.



(Lea además: Habría un posible canje de presos entre Estados Unidos y Venezuela: ¿estaría Álex Saab?)



Pero, en este tercer trimestre, varios sectores volvieron a repuntar, en especial en lo concerniente a la producción de manufactura. La cifra se ubicó en una estabilidad de contracción del 0,1 por ciento, como efecto del alivio de sanciones y venta de petróleo.

Los datos fueron aportados por Conindustria a través de la Encuesta de Coyuntura Industrial, la cual no sólo arrojó que se detuvo la caída de la producción -aunque pequeña- sino que, además, los industriales tienen una mejor perspectiva de cara al año 2024.



Según el estudio, 98 por ciento de los industriales están de acuerdo con la flexibilización de sanciones económicas anunciada por Estados Unidos. "Son noticias positivas para todos, y particularmente el 74 % de los consultados prevé que la situación del país mejore dentro de un año”, manifestó Luigi Pisella, presidente de Conindustria.



(Lea además: 'Con sanciones o sin sanciones', Maduro afirmó que habrá elecciones en 2024)



En este periodo, las remuneraciones privadas a nivel primario se ubicaron en 199 dólares mensuales por trabajador, el crédito bancario también aumentó y pasó de 600 millones de dólares a 1.239 millones de dólares, lo que representa un 1 por ciento del PIB, a pesar que lo ideal es al menos un 10 por ciento.

Facebook Twitter Linkedin

Representantes de Conindustria. Foto: Cortesía

Influencia de las sanciones

El 98 por ciento de los encuestados está de acuerdo en la flexibilización de las sanciones, asegura Conindustria, que en reiteradas oportunidades ha solicitado el levantamiento de las mismas.



El 18 de noviembre se cumple un mes desde que EE. UU. alivió sanciones mediante las cuales le otorga licencias a Petróleos de Venezuela, Minerven (oro) y permite transacciones del Banco Central de Venezuela. Además de elevarse la producción de Chevrón que ya lleva más de un año operando en el país.



(Le puede interesar: Economía venezolana salió de la recesión al crecer 2,4 por ciento, según observatorio)



Con este panorama, se habla de alrededor de 30 por ciento más de ingresos, dinero que no se percibía hace unos meses. La producción petrolera creció de 600 mil barriles diarios en 2022 a más de 700 mil en 2023 y con un componente importante: venta de petróleo sin descuento.



Estos beneficios son considerados por los industriales y por eso estiman que 2024 será mejor y prefieren no meterse en temas políticos pero apostar a que EE. UU. seguirá flexibilizando sanciones.



Sin embargo, Estados Unidos ha dicho que de no liberar a los presos políticos y eliminar las inhabilitaciones a los opositores como María Corina Machado, podría imponer de nuevo las restricciones. Los empresarios son cautelosos y apuestan a que no habrá revés.



Venezuela, en cifras

Lamentablemente la estabilidad tan pequeña de la economía sigue afectando a la población y al comercio en general. La encuesta reveló que los productos venezolanos aumentaron 62 por ciento en comparación con los importados y aún es más económico comprar artículos foráneos. Esto debido a la mala calidad de servicios en el país y a que el combustible, las trabas fiscales y el contrabando encarecen los productos.



Alrededor del 83 por ciento de las empresas afirmó que había importado, lo que se traduce en que 45 por ciento de lo que consumen los venezolanos es importado. Pero además, la industria necesitaría unos 4.000 millones de dólares para reactivarse en su totalidad, pues actualmente solo está operativa el 35 por ciento de la capacidad instalada.



De acuerdo con el análisis de los datos, los seis factores que impactan la producción nacional son la baja demanda, con un 90 por ciento; la competencia desleal de productos importados, con 85 por ciento; la falta de financiamiento, con el 68 por ciento; los excesivos tributos fiscales y parafiscales, con 65 por ciento; el entorno macroeconómico representó un 48 por ciento y el comercio ilícito un 47 por ciento.



Del mismo modo, en el período enero-septiembre de 2023, las empresas grandes y pequeñas se contrajeron 9,1 por ciento y 22,5 por ciento, respectivamente; mientras que las medianas crecieron 4,7 por ciento, todas comparadas con el 2022.

Colombia como socio

Para el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, es importante seguir trabajando en la relación comercial con Colombia, especialmente por el tema del contrabando que sigue afectando a los productores venezolanos.



Por ejemplo, las gaseosas colombianas siguen entrando de manera irregular, comprometiendo a la industria nacional.



Pero en los productos regulados, el intercambio binacional creció 19 por ciento y se espera que de los 300 millones de dólares en los que se ubica, este pueda alcanzar los 1.000 millones de dólares en uno o dos años.



La balanza sigue desfavorable para Venezuela, que solo logró aumentar 70 millones de dólares en ese intercambio, por lo que Pisella llamó a intensificar las aplicaciones y revisiones de los acuerdos comerciales.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS