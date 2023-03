El diputado venezolano Juan Guaidó, una de las caras más reconocidas de la oposición en Venezuela, respondió este martes a una propuesta que lanzó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de Twitter.



(Además: ¿Por qué Tareck El Aissami no está detenido por desfalco a Pdvsa?)



"Convocaré en Colombia una conferencia internacional con el objetivo de construir la hoja de ruta que permita el dialogo político efectivo de la sociedad y el gobierno venezolano", escribió Petro en su cuenta de Twitter.



(Le recomendamos: ¿Oposición en Venezuela podrá escoger candidato contra el chavismo?)

Guaidó, horas más tarde, le respondió al mandatario colombiano. "@petrogustavo, ya existe un proceso, una negociación facilitada por los noruegos, con apoyo internacional", escribió el diputado venezolano. Y agregó: "La hoja de ruta es clara: elecciones libres en 2024. Lo que sí falta es voluntad política por Maduro de ir mas allá de la retórica a medidas concretas que permitan avances".



(Puede leer: Armando Benedetti en Washington: ¿Monómeros y Saab en su agenda?)



El mandatario, por ahora, no le ha respondido a Guaidó.

.@petrogustavo ya existe un proceso, una negociación facilitada por los noruegos, con apoyo internacional. La hoja de ruta es clara: elecciones libres en 2024. Lo que sí falta es voluntad política por Maduro de ir mas allá de la retórica a medidas concretas que permitan avances. https://t.co/nG6DEf7ZZ7 — Juan Guaidó (@jguaido) March 28, 2023

La oposición de Venezuela tiene previsto llevar a cabo elecciones primarias el próximo 22 de octubre, con el fin de escoger al contrincante del chavismo en las presidenciales de 2024. Sin embargo, aún hay temas por definir, como el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la participación de los venezolanos en el exterior.



En entrevista con EL TIEMPO, Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, afirmó que no será fácil adelantar ese proceso, pues siempre habrá trabas por parte del Gobierno, en cabeza de Nicolás Maduro, pero recalcó que la intención es que los ciudadanos vuelvan a confiar en el voto como instrumento de lucha.



(Lea también: Gobierno Maduro sigue violando derechos humanos: ONU)



La última vez que se celebraron elecciones primarias de la oposición en Venezuela fue en 2012, cuando resultó ganador Henrique Capriles. En esa oportunidad, unos tres millones de venezolanos dieron su voto.



A inicios de este mes, el partido Voluntad Popular anunció que Juan Guaidó será candidato a las primarias de la oposición. A las elecciones internas asistirán también Henrique Capriles y María Corina Machado.



(Lea también: Cómo Venezuela se convirtió en el segundo productor de queso de América Latina)



Guaidó fue presidente interino de Venezuela hasta el pasado 5 de enero. Diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 lo revocaron del cargo asegurando que el interinato no había dado resultados, es decir, no cumplió con los objetivos, que era desplazar a Nicolás Maduro del poder.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO