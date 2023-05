Juan Guaidó, líder opositor al gobierno de Nicolás Maduro, volvió a referirse sobre su paso por Colombia y los motivos por los que decidió ingresar al país de manera irregular. En entrevista con María Isabel Rueda, en EL TIEMPO, Guiadó también habló del trato del gobierno de Gustavo Petro y lo que piensa de las relaciones de Colombia con Venezuela.

Fue muy difícil y riesgoso. Digamos que era una triple tensión para mí. Me perseguía el régimen Maduro FACEBOOK

Justamente, sobre su ingreso a Colombia de manera irregular, el opositor señaló que entró “evadiendo la seguridad de la dictadura de Maduro. Esa es la respuesta. No fue sencillo. Fue muy difícil y riesgoso. Digamos que era una triple tensión para mí. Me perseguía el régimen Maduro; además, tenía encima la amenaza de los grupos irregulares de la frontera que he estado denunciando constantemente. Y aunque no sabía cómo iba a reaccionar el Gobierno colombiano, jamás esperé que fuera esta. Entonces, la respuesta a su pregunta es sencilla: entré como pude. Como puede hacerlo un perseguido político amenazado por una dictadura. Y, ahora, también pareciera, por el gobierno de Petro”.

Guaidó manifestó que le sorprendió la actitud “hostil” del gobierno Petro. “Probablemente no tenía por qué ser amable, ni ser receptiva, pero nunca hostil, nunca de amenaza. Me sentí tan perseguido como en Venezuela, pero ahora en Colombia, honestamente…”, mencionó.

Olvidemos el caso de Juan Guaidó por un segundo. Yo no sé si Petro pretende lavarle la cara a Maduro FACEBOOK

También le envío un duro mensaje a Petro sobre las relaciones con Maduro: “Es doloroso para nosotros cuando un presidente va a Venezuela a tratar de lavar la cara del dictador. El caso de Petro, por ejemplo. Porque es como revictimizar a toda la sociedad que está resistiendo, precisamente, la violación de sus derechos humanos”.

Y añadió: “Olvidemos el caso de Juan Guaidó por un segundo. Yo no sé si Petro pretende lavarle la cara a Maduro… Es imposible, porque por el contrario, se ensuciará las manos de sangre por tanta violación de los derechos humanos”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

