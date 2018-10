Guerra del oro del Eln en Venezuela mata a 16 mineros

La masacre de al menos 16 mineros a manos del Ejército de Liberación Nacional (Eln), ocurrida el domingo pasado en la zona venezolana de Tumeremo (estado Bolívar, sur), pero conocida dos días después, revela el sistemático programa de extorsiones que lidera el grupo guerrillero en esa zona minera y rica del país, del cual se benefician directamente varios funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, según lo denunció a EL TIEMPO el diputado de la Asamblea Nacional por el estado de Bolívar, Americo De Grazia.

A través de su cuenta en Twitter, el político compartió fotos y videos en los que se ve la manera como los mineros fueron asesinados, al igual que una lista que contiene los nombres y edades de las 16 víctimas fatales y los seis heridos que se recuperan en el hospital José Gregorio Hernández, de la zona.



Según dijo, el hecho guarda relación con grupos armados que se disputan el control de la actividad minera en esa región, rica en oro, y que forma parte del Arco Minero del Orinoco, una zona especial decretada así en 2016 por el Gobierno venezolano y que cuenta con unas 7.000 toneladas de riquezas minerales

¿Cuáles son las causas detrás de esta masacre?

Es un enfrentamiento que data del pasado mes de abril entre el grupo guerrillero Eln –que trabaja en la zona como agente de operación, prácticamente, aliado al gobierno para cobrar las ‘vacunas’ producto de la explotación de la actividad aurífera y minera–, y los grupos delincuenciales que operaban anteriormente y que todavía tienen alguna vigencia.



En unos enfrentamientos en el mes de agosto, la banda, liderada ahora por alias El Tamado, dio de baja a cinco elenos en el sector de Bochinche y eso provocó una retaliación por parte del Eln el pasado domingo. Esto dejó como resultado la muerte de, al menos, 16 personas.

El Eln trabaja en la zona como agente de operación aliado al gobierno para cobrar ‘vacunas’ FACEBOOK

TWITTER

¿Por qué no se tiene conocimiento del paradero de los cuerpos?

El 4 de marzo de 2016 se produjo en esta misma área la Masacre de Tumeremo. Durante 17 días el gobierno desconoció e invisibilizó la masacre hasta que finalmente aparecieron los cadáveres, que fueron encontrados por los mismos pobladores en una fosa común.



De modo que esto ya es una práctica política del gobierno, que es invisibilizar los temas así, como invisibiliza la hiperinflación, la criminalidad, la estadística de la malaria, etc.

¿Qué intención tiene el gobierno de encubrir al Eln?

Solo mantenerse en el poder y garantizar una fuente de ingreso la cual es garantizada por el Eln, que se ha dedicado a extorsionar en estas áreas mineras. Para poder trabajar, los mineros tienen que pagarle un diezmo al Eln, y el resto que les queda (que no es el diezmo, no es un impuesto, o tasa), se la tienen que vender al Eln para que este, finalmente, se la haga llegar al Gobierno como agente de retención.



Es un mecanismo que se ha venido usando antes con bandas criminales y ahora se pretende centralizar en manos del Eln, supuestamente, por un asunto de confiabilidad, y de resguardo de carácter bélico en las posibles acciones que amenazan permanentemente al gobierno venezolano dentro y fuera del país.

¿Cómo se identifica que los muertos sean mineros y no criminales?

No podemos decir que todos son delincuentes, y tampoco podemos decir que todos están sin prontuario, pero hemos publicado la lista de los nombres, apellidos, cédula y edad de cada una de las víctimas, una de ellas es una niña de 17 años de edad, Mayelin Pinto. Una niña de esta edad ¿qué prontuario puede tener desde el punto de vista criminal? En todo esto pagan justos por pecadores, aunque algunos de los abatidos deban ser delincuentes, yo no lo pongo en duda, pero eso no puede justificar ni la masacre, ni la presencia del Eln en nuestro territorio.

¿Cómo sustenta sus afirmaciones de que el Eln les da parte de sus ganancias al Gobierno?

Se sustentan con el testimonio de los mineros, que en el estado de Bolívar sobrepasan los 150.000, y en esa zona le pagaban ese tributo a lo que ellos llaman los ‘sindicatos’, que de sindicatos no tienen nada.



También están sustentadas en dos informes que hemos entregado incluso en la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, a propósito de la Masacre de Tumeremo de 2016.

Después de esta masacre ¿qué viene ahora?

Bueno, en Tumeremo siguen las cosas muy tensas. De hecho, este es el segundo día consecutivo que no se trabaja, que no abren los comercios, hay un ‘estado de sitio’ decretado por los grupos armados que amenazan con represiones y repercusiones hasta que no aparezcan los cadáveres. Eso mismo ocurrió en 2016.



Hoy se trata de 16 desaparecidos o muertos y los familiares de estas víctimas, por su puesto, siguen pendientes tomando vías, tomando carreteras, tomando hospitales, tomando la ciudad, manifestando en la plaza de manera pública que, al parecer, es la única manera en que el régimen de Nicolás Maduro puede entender que tienen que aparecer los cadáveres, que los entreguen y, por su puesto, eso pudiera minimizar parte de la tragedia que hoy se vive aquí.

Hay un ‘estado de sitio’ decretado por los grupos armados que amenazan con represiones y repercusiones hasta que no aparezcan los cadáveres. FACEBOOK

TWITTER

Vi en su Twitter un video en que la Guardia bolivariana ya llegó a la zona. ¿Qué labor van a hacer?

Yo creo que ya ellos saben dónde, cuándo y cómo están, porque ellos son socios del Eln en esta zona y quieren presentar la mejor versión. Ahora están diciendo que los mineros violaron a algunas mujeres y que por eso los dieron de baja, cosa que yo no dudo, de alguna manera son las injurias que se inventa el Gobierno para justificar algunas acciones de estas naturaleza.

¿Fuera del Eln, en esa zona actúa algún otro grupo o las disidencias de las Farc?

Sí, pero no en esta zona exactamente. En Tumeremo opera el Eln, los ‘sindicatos’ y los colectivos. Las Farc operan en el municipio Cedeño, especialmente en su capital, que es Caicara del Orinoco, más hacia la frontera con la República de Colombia. El Eln opera en el estado Amazonas, del lado, por su puesto venezolano, y también opera en el resto del estado Bolívar.

¿Con estas acusaciones tan fuertes hacia el régimen de Maduro ¿no teme represalias?

Represalias siempre hemos tenido, solo que a mí me quitaron el pasaporte, a mí me quitaron una emisora de radio que yo operaba desde hace 22 años, a mí me quitaron el sueldo, me bloquearon las cuentas bancarias, me bloquearon el teléfono. De hecho, mañana (hoy) 17 de octubre estoy cumpliendo un año de que a mí me bloquearon la cuenta de mi teléfono.



Represalias de amenazas también hemos tenido, a propósito de toda esta actividad que desarrollamos, pero bueno, ese es el camino que nosotros escogimos de vida, no desde ahora, desde que tengo 14 años de edad, y no pretendo ahora en estas circunstancias de país que vivimos, abandonar esta forma de lucha.

ANDRÉS RUIZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO