En la mañana de este lunes, Juan Guaidó sorprendió con un mensaje en su cuenta de Twitter en el que informaba que se encontraba en Colombia, justo un día antes de la conferencia sobre Venezuela organizada por el presidente Gustavo Petro.



El opositor aseguró que cruzó la frontera y que llegó al vecino país "de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos (...) a pie", con el fin de reunirse con representantes de los países invitados. No está claro si intentará reunirse con Petro, si será recibido o no será atendido.

Esta es la tercera vez que Guaidó burla al gobierno de Nicolás Maduro, pues el opositor tiene prohibición de salida del país, además de órdenes de captura.



Son al menos tres las causas en su contra y cada una contempla múltiples delitos.

Queridos venezolanos, hoy 24 de abril quiero informales lo siguiente en este comunicado. Más tarde me estaré comunicando nuevamente con ustedes sobre nuestros siguientes pasos. Dios los bendiga. pic.twitter.com/340tfoJRHP — Juan Guaidó (@jguaido) April 24, 2023

En 2019, luego de proclamarse presidente interino y ser reconocido por al menos 60 países, la Contraloría General de la República lo inhabilitó por 15 años y congeló sus cuentas, además de librar la orden de captura.

En mayo de 2020 también se libró orden de captura luego de una incursión marítima que tenía presuntamente por objetivo derrocar a Maduro.



En 2021 vino una nueva inhabilitación que incluyó a otros 28 legisladores de la Asamblea Nacional de 2015.

Viajes al exterior

A pesar de las inhabilitaciones, Guaidó ha burlado al gobierno de Maduro. La primera vez lo hizo cuando apareció el 22 de febrero en Cúcuta para el concierto pro fondos Venezuela Aid Live.



Ahí cruzó la frontera y, luego, estuvo junto al presidente Iván Duque y otros mandatarios.



Este sería, según Venezuela, el otro miembro de la banda 'los Rastrojos' que posó con Guaidó. Foto: Archivo Particular

Después de este viaje, salieron a la luz fotografías de Guaidó con integrantes de la banda "Los Rastrojos", quienes habrían ayudado al opositor a cruzar por las trochas.



En 2020, Guaidó también emprendió una gira internacional que selló su liderazgo con una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, quien impulsó el gobierno interino que presidía el opositor pero que no pudo desplazar a Maduro.



El presidente de EE. UU, Donald Trump, y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en su reunión en la Casa Blanca. Foto: EFE

Ahora, vuelve a salir pero esta vez más debilitado. Ya no es presidente interino, pues fue destituido por la misma oposición.



En los últimos meses se había dedicado a promocionar su candidatura a las primarias de octubre, mecanismo con el que la oposición espera escoger al contrincante del chavismo para 2024.



Con su viaje, Guaidó viola su prohibición de viajar y desafía las amenazas de arresto en su contra.



Fuentes dijeron a EL TIEMPO que hay probabilidades de que Guaidó no regrese a Venezuela y que, por el contrario, se exilie en Estados Unidos.



"En los últimos días, el régimen nuevamente ha elevado las amenazas en mi contra y su objetivo es callar mi voz. Yo no voy a permitirle eso a Maduro", dijo el opositor en su comunicado.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

