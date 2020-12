Guaidó pide apoyo ciudadano para alargar su mandato

El líder opositor venezolano Juan Guaidó pidió este domingo respaldo a los ciudadanos el próximo 5 de enero, cuando instalará de nuevo el Parlamento que preside y prolongará, de este modo, su mandato, que termina ese día, el mismo en que comenzará a trabajar la Cámara que fue elegida en las elecciones de hace una semana. “Asumimos como línea no solo la instalación del Parlamento el 5 de enero, sino la convocatoria (...) a protestar en cada una de las calles de Venezuela”, afirmó Guaidó en una rueda de prensa tras la consulta popular.



En esa consulta, que él mismo promovió, se les preguntó a los ciudadanos si rechazaban las elecciones legislativas del 6 de diciembre, en las que el chavismo obtuvo el 91 % de los 277 diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).



El sector opositor que lidera Guaidó no acudió a los comicios por considerarlos un fraude. En la consulta del pasado sábado, según datos de los organizadores, participaron 6’466.791 votantes, el 31,22 % del padrón electoral, a través de las dos posibilidades habilitadas: el sufragio en persona o virtual. Sin embargo, levantó un mar de dudas por unas cifras que no fueron constatadas por observadores y de las que no se dieron detalles acerca de cuánta gente votó en contra o a favor de cada una de las tres preguntas planteadas.



Tras esa participación, que según Guaidó superó sus expectativas, el líder opositor aseguró que promoverá en el actual Parlamento, de clara mayoría opositora y cuyas funciones terminan el 5 de enero, una propuesta para un “acuerdo formal de desconocimiento del fraude”. Es decir, que pedirá a la actual AN que desconozca el resultado de las elecciones del pasado 6 de diciembre por considerarlas un fraude y con el aval que considera le da la consulta. También aseguró que iniciará una “ofensiva diplomática” para poder “garantizar que la mayor cantidad de países desconozcan esa pretensión de circo” que consideró que será la instalación del nuevo Parlamento el próximo 5 de enero.



AFP