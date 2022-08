En 2019, tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el entonces presidente de Colombia Iván Duque concedió la empresa Monómeros al gobierno interino encabezado por el opositor retirando el control a Nicolás Maduro, quien ahora está más cerca de recuperar la empresa.



(Lea también: ¿Cómo avanza el restablecimiento comercial entre Colombia y Venezuela?)



El gobierno de Gustavo Petro devolvió el control de la empresa a Maduro y este ya registró su junta directiva ante la Cámara de Comercio de Barranquilla. Lo hizo este jueves, por lo que ahora los nuevos administradores quedarán designados en 10 días hábiles tal como lo establece la normativa.

Pero la junta directiva designada por Guaidó emitió un comunicado en el que indica que “las decisiones contenidas en dicha resolución no están en firme ni han cobrado vigencia. Como lo reconoce la Cámara de Comercio de Barranquilla, ‘de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos’”.



(Lea además: Maduro recupera control de Monómeros; registró su junta directiva)



Por lo tanto, la junta directiva designada por Guaidó, y que ha estado envuelta en escándalos de corrupción, aseguró que presentará “los recursos de ley para oponerse a la inscripción de las decisiones en cuestión —incluidos los de reposición ante la Cámara de Comercio y apelación ante la Superintendencia de Sociedades — en vista de que tales determinaciones y el acta que las contiene no se ajustan a la ley”.



Además, insistieron en que continúan “velando por los mejores intereses de la empresa, sus trabajadores y demás grupos de interés”.



Hasta ahora, Juan Guaidó no se ha pronunciado al respecto. En las últimas declaraciones a la prensa, el opositor aseguró que defenderían la empresa a pesar que la Supersociedades había levantado las restricciones para entregarla a Maduro.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

Más noticias

Michelle Bachelet llamará a Nicolás Maduro antes de concluir mandato en la ONU

Diosdado Cabello: 'Respeto profundamente las decisiones internas de Colombia'