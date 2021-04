Guaidó exigió al régimen someter a Márquez y Santrich a la justicia

El líder opositor Juan Guaidó exigió al régimen de Nicolás Maduro poner “inmediatamente” a la orden de la justicia a los líderes de las disidencias de las Farc, alias Iván Márquez y Jesús Santrich.



“Ustedes saben muy bien que están en territorio nacional. Durante mucho tiempo los ampararon incluso en la capital, cerca de donde estamos dando esta rueda de prensa, por cierto”, dijo Guaidó, este jueves, en una alocución desde un parque ubicado en una urbanización al sureste de Caracas.



“Llamen a los guerrilleros que ustedes amparan, como los han invitado varias veces a (el Palacio de) Miraflores (…) sométanlos ya no a hablar, sino a la justicia”, reclamó, al tiempo que agregó que cada militar venezolano “tiene el deber” de exigir esto al régimen.

En sintonía con el comunicado que había emitido en la tarde de este miércoles, Guaidó insistió en señalar a Nicolás Maduro como responsable de las consecuencias de los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y el frente décimo de las Farc –apartado de la Segunda Marquetalia de Márquez y Santrich–, en el estado Apure, limítrofe con el departamento de Arauca.



“Esto no es un conflicto entre Colombia y Venezuela, es un conflicto en territorio nacional, auspiciado por Nicolás Maduro”, insistió Guaidó.



Los jefes de las disidencias Iván Márquez y Jesús Santrich. Foto: AFP

Los innombrables

El líder opositor condenó que desde el Alto Mando Militar y el régimen no haya habido una respuesta “categórica y clara” de los hechos de los últimos días, que dejaron un número aún impreciso de militares venezolanos muertos y heridos.



Aseguró que para estos últimos, por cierto, estaban pidiendo antibióticos. “(Los heridos) no tienen cómo ser tratados”, agregó.



Y preguntó directamente al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al comandante estratégico operacional de la FANB, Remigio Ceballos, por los al menos nueve militares muertos: “¿Quién responde por las vidas de estos soldados? (...) ¿Es que en este momento no deberíamos estar rindiéndoles honores con sus familiares?"



Guaidó condenó que todavía, en comunicados emitidos por el régimen, los cuales tildó de “tímidos”, no se nombre a las Farc. En el que emitió la FANB este lunes, de hecho, se siguen refiriendo genéricamente a “grupos irregulares armados colombianos”.

Guiadó cargó contra el régimen de Nicolás Maduro este jueves. Foto: EFE

“Las cosas por su nombre. Sometan ya ante la justicia a los irregulares: Santrich y Marquez, en definitiva”, insistió, al tiempo que acusó al régimen de tenerles miedo.



Manifestó tener conocimiento de que ha habido cuestionamientos internos en el régimen por esto, sobre todo tras los asesinatos de los militares. “Y el cobarde de Maduro no ha dicho ni una palabra, ni señala a los responsables”, acotó.



Exhortó a la FANB a “no seguir prestándose” para ceder al Alto Mando Militar y a estos a no seguir exponiendo a las tropas y soldados.



No más idas y venidas

En su rueda de prensa de este jueves, Guaidó informó que mantiene comunicación “constante”, a través de las “vías formales” con el gobierno de Colombia.



Recordó que hace un par de semanas, su embajador en este país, Tomás Guanipa, y el comisionado Carlos Paparoni, visitaron Arauquita, donde pudieron recoger “el dolor humano y el miedo que sienten de regresar a sus casas” los seis mil desplazados.



Este jueves, de hecho, y según informó Guaidó, enviaron a instancias internacionales las denuncias que ambos representantes pudieron levantar en Araquita.



En las primeras semanas del conflicto, vecinos de la zona reportaban a este diario cómo los desplazados iban y venían de un territorio al otro, sobre todo para recibir las ayudas que ofrecía el régimen para dar la impresión de que todo estaba controlado y los desplazados estaban retornando al país; así como a recoger poco a poco los enseres abandonados en Venezuela.



Ahora, sin embargo, otro grupo irregular les estaría impidiendo hacer esto. Se trata de la guerrilla venezolana Fuerzas Bolivarianas de Liberación o Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FBL/FPLN), que, según denunciaron a EL TIEMPO los afectados, habría tomado con sus cuadros medios el paso fronterizo.



“Los van fichando. Cuando empieza a moverse la gente, a ir y venir, les dicen que no: o se quedan allá o se quedan acá”, detalló una persona, que prefirió mantenerse en el anonimato.



Hay denuncias de que los guerrilleros venezolanos controlan todo lo que pasa, de un lado a otro, y que les quitan los celulares a los desplazados, y si se resisten a esto, se los llevan por 24 horas.



Fuentes locales aseguran que este grupo estaría aprovechando el ataque contra el frente décimo de las Farc para asumir el control del territorio en Apure junto con el Eln.

