"Hoy la Carta Interamericana de los Derechos Humanos parece más poesía", dijo Juan Guaidó desde Miami, señalando que se debe proteger los derechos humanos y en especial los perseguidos, tal como él se ha calificado luego de ser expulsado de Colombia.



"El presidente Petro fijó posición, se puso del lado de la dictadura" sentenció Guaidó en conferencia de prensa y reiteró su malestar con el canciller colombiano Álvaro Leyva, a quien calificó de mentiroso.





El opositor, quien aseguró que su vida corría peligro en Venezuela y que lo mismo ocurrió en Colombia por el trato recibido por el gobierno de ese país, insistió en que la versión de Leyva es falsa, pues él no tenía ningún boleto hacia Estados Unidos.



"El único boleto que compré fue de Cúcuta a Bogotá y no me dejaron" aclaró Guaidó diciendo que pasó caminando por uno de los puentes internacioales, pero que por los momentos no puede dar más detalles.



Guaidó insistió en que la comunidad internacional debe hacer valer la protección de los derechos humanos de los disidentes y de las familias, refiriéndose a la suya que aún permanece en Caracas. "No esperé ese trato de Colombia, salí perseguido de dos países".

Sobre una candidatura presidencial reiteró que es difícil ser candidato desde el exilio, por lo que busca condiciones para ver si su retorno es posible.



El opositor también se quejó que no toda la oposición fue escuchada por el presidente Petro, pero que mantiene comunicación con Canadá, Francia, Unión Europea y por su puesto Estados Unidos.



A partir de la próxima semana sostendrá reuniones en Washington para continuar la agenda de búsqueda de condiciones para alcanzar elecciones libre, insistió que volver a la mesa de negociación de México, la publicación del cronograma electoral, la liberación de los presos políticos y las elecciones libres son parte de las peticiones.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO CARACAS

