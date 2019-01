Guaidó denuncia que fuerzas especiales rodearon su casa

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció este jueves que fuerzas policiales especiales se encontraban fuera de su casa mientras él estaba en un acto público y preguntaron por su esposa, Fabiana Rosales.

El autoproclamado presidente encargado, apoyado por Estados Unidos y calificado por el gobierno del régimen de Nicolás Maduro como "golpista", dijo al concluir un evento que regresaba a su hogar donde se encontraba su hija de 20 meses.

"En este momento está el FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana ) en mi casa preguntando por Fabiana", dijo Guaidó en el podio del acto y junto a él estaba su esposa.



"En este momento la dictadura cree que nos va a amedrentar (...) le digo al FAES y a las Fuerzas Armadas que tienen tiempo de ponerse del lado correcto de la historia (...)

En este momento el FAES está en mi domicilio, en mi casa familiar. Hago responsable al ciudadano Nicolás Maduro, por la integridad de mi hija que allí se encuentra. — Juan Guaidó (@jguaido) 31 de enero de 2019

Señores del FAES, aquí estoy con mi esposa, mi hija está en mi casa y hago responsable de cualquier cosa de intimidación que le puedan hacer a mi bebé, llamada Miranda. Inmediatamente anunció que del acto salía a su casa, ubicada en el este de la ciudad, a donde llegó, pero los agentes del gobierno ya había salido.



Inmediatamente, la casa del también presidente de la Asamblea Nacional se llenó de periodistas y otros líderes opositores que se acercaron hasta allá para brindarle todo su apoyo.



Al llegar a su casa Guaidó explicó que unos hombres, identificados como del FAES, en moto y en un vehículo blanco, llegaron a la residencia y con la excusa de estar haciendo una investigación preguntaron por su esposa, Fabiana.

"Quiero agradecer a los vecinos, a los ciudadanos que tuvieron a bien decir lo que estaba pasando en este momento, que tuvieron a bien preguntar y resguardar mientras preguntaban por Fabiana, mi esposa", explicó el presidente encargado..



"No van a lograr quebrar a la familia venezolana, lo han intentado asesinando jóvenes. Como no lograron intimidad a los venezolanos, no van a intimidar a esta familia venezolana", expresó, luego de agradecer al cuerpo diplomático, a legisladores y a la gente que se hizo presente en la residencia .tras la noticia del hostigamiento, y señaló al coronel Bastardo como responsable de la operación:



"El coronel Bastardo ha sido el encargado de masacrar y perseguir y ni un ápice de titubeo, acá estamos dándole la cara a Venezuela porque no tenemos nada que temer", dijo.



"Quiero aprovechar para hablar de amnistía, de garantías, nuestro corazón no se va a llenar de odios ni de resentimientos. Nuestras acciones seguirán siendo las de buscar el ingreso de la ayuda humanitaria. Acá la orden para las Fuerzas Armadas es que permitan que ingrese la ayuda humanitaria".



Reuters y Redacción Internacional