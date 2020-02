Denuncian allanamiento 'ilegal' a residencia de tío de Juan Guaidó

Diputados y defensores de Juan Márquez, tío del opositor venezolano Juan Guaidó, denunciaron este jueves un "allanamiento ilegal" a la residencia del piloto de 55 años detenido el pasado 11 de febrero por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).



"Es un proceso de allanamiento completamente ilegal", dijo la parlamentaria opositora Delsa Solórozano a las afueras de la edificación, en Caracas, donde permanecía una patrulla de la DGCIM.



Los funcionarios, con rostros cubiertos, no permitieron el ingreso de los abogados, denunció Joel García, uno de los juristas a cargo de la defensa de Márquez. Periodistas constataron la presencia de una patrulla, que fue ingresada al estacionamiento del edificio luego de permanecer desde la madrugada estacionada en la fachada.



"La dictadura cobarde está allanando la vivienda de mi tío Juan Márquez. Con los órganos represivos y de persecución, buscan seguir con esta farsa que nadie les cree", escribió Guaidó en Twitter.



"Los abogados nos trasladamos para acá, intenté ingresar y no me dejaron entrar los funcionarios de la DGCIM. Cuando los funcionarios no permiten que el abogado de confianza acompañe (el allanamiento) es porque vinieron a sembrar evidencias", dijo a periodistas.



García relató que los uniformados le "empujaron la puerta en la cara" y no lo dejaron pasar. "Lo que se está haciendo es para atacar a Juan Guaidó, para obligarlo a hacer una negociación, obligarlo a quebrar su voluntad", remarcó García en referencia al líder opositor reconocido como presidente interino por medio centenar de países.



El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró la semana pasada que Márquez "traía unas linternas tácticas" que escondían "en el compartimento de las baterías sustancias químicas de naturaleza explosiva".

Guaidó llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, en un vuelo comercial desde Portugal junto con su tío Juan José Márquez. Foto: EFE

Márquez acompañó a Guaidó a su regreso a Venezuela tras una gira internacional en la que se reunió con varios líderes mundiales, entre ellos el presidente de EE. UU., Donald Trump.



Ambos regresaron desde Portugal en un vuelo de la aerolínea TAP, cuyas operaciones fueron suspendidas el lunes por 90 días tras ser señalada por el gobierno del mandatario Nicolás Maduro de permitir viajar con explosivos a Márquez. Guaidó calificó el encarcelamiento de su tío como un "secuestro" de la "dictadura".



