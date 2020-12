Guaidó acusa a Zapatero de "cómplice de la violación a DD.HH."

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, acusó este lunes al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero de ser "cómplice de violación de derechos humanos", por "relativizar" la crisis venezolana, al posicionarse del lado del chavismo, señalado por diversas organizaciones internacionales de la comisión de crímenes y otros delitos.



(Le puede interesar: ¿Qué viene para Venezuela tras triunfo del chavismo en legislativas?)

"En este momento, Zapatero se convierte en cómplice de violación de derechos humanos. No es posible relativizar con la legitimidad del venezolano y no lo aceptamos", dijo Guaidó en una rueda de prensa en la que rechazó los resultados electorales de los comicios legislativos celebrados el domingo y que tachó de fraude.



El líder opositor, reconocido como presidente interino por unos de cincuenta países, señaló a Rodríguez Zapatero de ser "abogado de la dictadura" de Nicolás Maduro y reiteró que "no es posible" que se relativice la "violación de derechos humanos" en Venezuela, un país donde -dijo- hay "torturas", "hay gente desaparecida" y familiares de víctimas en protestas buscando justicia.



(Además: Comunidad internacional rechaza los comicios legislativos de Venezuela)



El expresidente del Gobierno español participó como veedor de las elecciones legislativas celebradas el domingo en Venezuela en las que no participó la oposición liderada por Guaidó, y pidió a la Unión Europea (UE) reflexionar sobre su postura respecto a Venezuela.

El líder opositor y presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó las posturas del expresidente español. Foto: Efe

Rodríguez Zapatero manifestó, además, su satisfacción por la celebración de los comicios legislativos y dijo que el proceso electoral contaba con la participación de "partidos de oposición", aunque concurrieron con directivas impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras ser inhabilitadas las originales, formadas por antichavistas reconocidos.



"Más de 10 (partidos) que han decidido concurrir a estas elecciones (...) también hay partidos de oposición, líderes de oposición, que han decidido no concurrir en las elecciones", explicó durante una comparecencia durante la jornada electoral del domingo el expresidente español, tras insistir en que los comicios gozan de pluralidad.



(En contexto: El chavismo se impone y gana las polémicas legislativas en Venezuela)



Sin embargo, Guaidó rechazó que Rodríguez Zapatero haya "relativizado" de forma "absurda" un proceso que, dijo, fue "fraudulento desde su concepción" y por el cual, señaló, la UE intentó conseguir "condiciones dignas" para que todos los partidos de oposición participaran.



"Se le cerró la puerta en la cara (a la UE)", indicó al tiempo que remarcó que la oposición "nunca" se ha cerrado a buscar una solución para la crisis venezolana por "la vía que sea".

Según el informe del Consejo Nacional Electoral (CNE), el chavismo se impuso ayer con holgura en los comicios legislativos en los que no participaron los líderes tradicionales de la oposición por considerar que el proceso no tenía garantías, debido, entre otras cuestiones, a las intervenciones efectuadas por el TSJ.



La presidenta del CNE, Indira Alfonzo, dijo que el chavismo se quedó con el 67,6 % de los votos emitidos, unos 3.558.320. Las elecciones también han sido cuestionadas por parte de la comunidad internacional y países como Colombia, Brasil, Estados Unidos o los de la Unión Europea se han manifestado en contra del proceso celebrado ayer.



EFE

