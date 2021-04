'Gotas milagrosas' de Nicolás Maduro servirían como enjuague bucal

En enero de este año, Nicolás Maduro introdujo el Carvativir como unas "gotas milagrosas" efectivas contra el coronavirus. Desde entonces, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela se ha pronunciado al respecto de su efectividad.

En una entrevista reciente de la cadena radial venezolana Onda La Superestación, el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, Enrique López Loyo, afirmó que el Carvativir "es un compuesto vegetal a base de isotimol que fue, hace 30 o 40 años, usado como enjuague bucal".



El médico agregó que también se utilizó como antiséptico local y que, en algunos casos, tuvo un uso dermatológico o bactericida. Sin embargo, agregó que "no se le conoce un uso antiviral real en un trabajo serio de investigación".



Por tanto, para él, el medicamento puede recomendarse como un enjuague bucal, pero no previene la infección por el virus.

El Carvativir, aprobado por las instituciones sanitarias y farmacológicas de Venezuela, es efectivo contra el COVID-19 y sus variantes P1 y P2, según estudios científicos realizados en el país, informó el Pdte. @NicolasMaduro pic.twitter.com/fEgh7xnwZ2 — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) April 11, 2021

En ocasiones anteriores, la Academia ya se había referido al Carvativir. De acuerdo con esta entidad, "se supone que es un derivado del tomillo (Thymus vulgaris) con el nombre químico de «2-metil-5-(1-metiletil)-fenol recombinado«, mejor conocido como Carvacrol o 2-Metil-5-(1-metiletil) fenol".



La asociación médica, al conocer los pronunciamientos de Nicolás Maduro sobre el presunto medicamento, ha hecho "un llamado al gobierno nacional y a la población en general a no difundir información carente de sustento científico".



También ha recomendado acatar las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS, "ya que puede ser contraproducente en una situación de pandemia, el generar falsa sensación de seguridad en una población vulnerable, dado lo depauperado de la salud de los venezolanos".



No obstante, el producto ya ha empezado a distribuirse en diversas farmacias públicas y privadas del país venezolano, de acuerdo con la ministra de Comercio Nacional de ese país, Eneida Laya.

1/2 ¡El Carvativir está a disposición del pueblo!



Cumpliendo instrucciones de nuestro presidente @NicolasMaduro informamos que el antiviral venezolano se está distribuyendo en las cadenas públicas y privadas de farmacias del país para la #LuchaContraLaCovid19 pic.twitter.com/YYaztPdT1b — Eneida Laya Lugo (@EneidaLayaPsuv) April 10, 2021

Hasta el momento, el gobierno de Nicolás Maduro no ha publicado ninguna evidencia sobre la efectividad del Carvativir. Además, ha mantenido en secreto el nombre del investigador que está detrás de este presunto descubrimiento, señalando que necesitan proteger a esta persona.



