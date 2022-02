Esa madrugada era una más de aquellas de febrero del año 1992. Hacía casi tres años de “El Caracazo”, una revuelta que terminó con cientos de muertos, saqueos y un desastre al reclamar el aumento del precio de la gasolina. Ahora, se gestaba un golpe de Estado que tenía al frente al teniente coronel Hugo Chávez y detrás de él todo un proyecto político que sería conocido más tarde.



El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez amanecería el martes 2 de febrero en medio del alzamiento militar denominado hoy por los seguidores del chavismo como el “Día de la Dignidad”.



Después de horas de incertidumbre, la televisión mostrando imágenes de una tanqueta intentando ingresar al palacio presidencial, muertos y confusión, Chávez a través de los canales nacionales dijo: “Por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital”.

Portada de EL TIEMPO sobre el golpe de Estado de Hugo Chávez. Foto: Archivo de EL TIEMPO

Hoy se cumplen 30 años de ese “por ahora” que luego se transformaría en el “Socialismo del siglo XXI” tratando de expandirse por América Latina, pero que sigue encontrando adeptos y detractores.



Para el oficialismo, son 30 años de “resistencia” y “lucha” contra “imperios”, pero para otros sería el inicio de la debacle en el país.



“Tres décadas contra el sentido común”, así lo considera el profesor de historia Pedro Benítez, asegurando que la sociedad venezolana ha evadido actuar conforme a la razón porque no hay “atajos” para cambiar la situación política ni para recuperar la economía. Pero el académico también cree que ahora se han aprendido algunas lecciones de 30 años “perdidos”.

Para el diputado oficialista Francisco Torrealba, estos 30 años por el contrario han “demostrado” una madurez política. “Con el 4 de febrero se dejó claro que el pueblo no estaba dispuesto a estar sometido a organismos controlados por imperios”, comentó a EL TIEMPO.



Torrealba insiste en que una de las “lecciones” ha sido no caer en las “políticas imperialistas” de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. “El pueblo no está dispuesto a retroceder”.



Así registró EL TIEMPO hace 30 años el golpe de Estado de Hugo Chávez contra Carlos Andrés Pérez, en Venezuela. Foto: Archivo de EL TIEMPO

Precisamente una de las razones de los golpistas, quienes fueron presos y luego poco a poco indultados, fue la oposición a un programa de ajustes impulsado por el FMI y que Carlos Andrés Pérez aplicaría. Aunque el presidente resistió el golpe, las conspiraciones no pararían.



Años después, en 1998, Chávez ganó las elecciones y tomó su frase “por ahora” para seguir poniendo en marcha su proyecto de la mano de Cuba, pues Fidel Castro siempre estuvo detrás de Venezuela, según recuerda el politólogo y especialista internacional Rommer Ytriago.



Para Ytriago, el 4F (4 de febrero) fue uno de los hechos más importantes dentro de la “más sólida democracia” de América Latina durante tres décadas. “Los políticos no dieron en ese momento con el sentimiento que estaba pasando en el pueblo, pero Chávez hasta ese momento solo es un alzado en armas, no es un militar que tomó el gobierno”.

Así registró hace 30 años el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Foto: Archivo de EL TIEMPO

Lo que pasó fue que- dice a este diario Ytriago- no se conocía la logia que componía Hugo Chávez. Se pensaba que cesarían las corrientes de izquierda, pero la historia más adelante demostraría que la llegada de Chávez “sería la expansión de un proyecto hegemónico en la región del socialismo del siglo XXI y que ha desencadenado en autoritarismo”.



A estos 30 años, el chavismo sigue celebrando su permanencia en el poder asumida en 1999. También ha hecho bandera ese 4 de febrero lleno de incertidumbre que terminó con muertes y la rendición de los soldados que acompañaron a Chávez, pero que hasta hoy se mantienen en cargos ministeriales y estratégicos dentro de la administración de Nicolás Maduro y el mismo Ejército.



Desde el miércoles, el chavismo celebra nuevamente esta fecha con la inauguración de plazas y monumentos en memoria de Chávez y de lo que han denominado una gesta.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

