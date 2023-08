El gobernador del Táchira, Freddy Bernal, recomendó no ir al Norte de Santander porque es un departamento 'muy inseguro'.



(Lea además: Maduro pide incrementar coordinación con Colombia para combatir 'amenazas' en frontera)



El funcionario venezolano hizo esta advertencia en un encuentro con medios de comunicación. Dijo que la gente debería pensar a la hora de ir a este departamento colombiano.

"Hay que pensarlo bien para el que quiera ir a Norte de Santander. Una zona extremadamente violenta, secuestros, asesinatos, descuartizamientos", manifestó, según reseñó el medio Versión Final.



Tras esto recordó el caso de un venezolano que iba en bicicleta por una zona del referido departamento de Colombia. "Iba en bicicleta y le batearon la cabeza como si fuera un balón. Lo asesinaron en plena vía pública", mencionó.



(Lea también: Más promesas que realidades: un año del restablecimiento de relaciones con Venezuela)



"Es un departamento muy inseguro. Así lo que yo le digo a los tachirenses que si no hay una inminente necesidad de ir al Norte de Santander quédense aquí", agregó .



Sus palabras provocaron revuelo en diversos sectores sociales. De acuerdo con una nota de Caracol Radio, la manifestación hecha por el funcionario venezolano genera efectos nocivos para el departamento.



En marzo pasado, el gobernador denunció en un video la «desatada» violencia en el departamento colombiano. La misma, afirmó, impacta "sin querer" en ciudades como San Antonio y Ureña.



"No me meto en los asuntos internos de Colombia", aclaró, sin embargo.Freddy Bernal aseguró que grupos armados irregulares ocupan cada vez más espacios en Cúcuta, Villa del Rosario y la zona del Catatumbo. Todo ello "con acciones muy violentas".



"Pareciera un desafío al Estado colombiano", dijo en aquella ocasión.

EL NACIONAL

GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA