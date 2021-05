Fundaredes dice que habría nuevos secuestros de militares venezolanos

Durante una entrevista con este diario, Javier Tarazona, director de la oenegé Fundaredes, dijo que tiene información sobre nuevos secuestros de militares venezolanos, quienes habrían sido capturados por el frente décimo de las disidencias de las Farc, grupo que está en combates con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.



"Hoy, 21 de mayo de 2021, debo decir que hemos sido informados por varias fuentes que el día jueves ocurrió un nuevo secuestro de militares en la Zona de La Victoria (Apure)", dijo Tarazona.

El responsable de Fundaredes dijo que están corroborando de manera independiente esta nueva información. "Fundaredes no ha podido corroborar este nuevo secuestro de militares, pero hoy le pedimos al Estado venezolano, al alto mando militar, que de ser así lo haga público y no haga sufrir más a las familias", acotó en su diálogo con este diario.



"No puede ser posible que el estado venezolano esté a la espera de buena fe de que un grupo terrorista para que entregue a los militares que tienen en su poder. Ha faltado contundencia, vehemencia y firmeza para poder recuperar a estos hermanos venezolanos que hoy sufren el plagio", añadió Tarazona.

Militares venezolanos y disidencias de las Farc combaten desde hace días en el estado fronterizo de Apure, enfrentamientos que se han extendido a La Victoria. Foto: Archivo particular

Fundaredes ha dicho en varias oportunidades que este grupo de disidencias hace presencia desde hace tiempo en territorio venezolano. "La Casa de Miraflores les ha abierto la puerta a los comandantes del Eln y de las Farc", puntualizó.



¿En qué condiciones se habrían dado estos nuevos secuestros? Fundaredes explicó que, según sus informaciones, el secuestro ocurrió en La Victoria, zona fronteriza con Colombia, en medio de un patrullaje.



Antes, Tarazona y su oenegé denunciaron el secuestro de otros ocho militares en la emboscada del 23 de abril. Luego el régimen lo reconoció. Sobre ese caso, dijo que aún no hay detalles sobre el paradero de estas personas.



"Las familias están angustiadas y desesperadas. Nosotros hoy exigimos garantías de la vida de estos militares (...). Solicitamos públicamente una reunión al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, una reunión con la familia de estos ocho militares secuestrados".

