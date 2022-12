El Gobierno venezolano comenzó este martes la retirada de los contenedores que puso hace casi cuatro años en la mitad del puente internacional de Tienditas, paso que conecta el estado de Táchira con el departamento colombiano de Norte de Santander.



La obra, construida por ambos países en 2016 con una inversión de 32 millones de dólares, nunca se puso en servicio y en febrero de 2019 el Gobierno venezolano puso varios contenedores sobre la estructura para bloquear el paso.



Sin embargo, operarios del Ministerio de Transporte de Venezuela comenzaron hoy a cortar las varillas que mantienen unidos los contenedores al pasamanos del puente, que se espera sea abierto este jueves.



Lea también: (Venezuela y Colombia abrirán el puente de Tienditas este 15 de diciembre)

#MigraciónHumana | Venezuela le cumple a la frontera binacional. El Puente de la Unidad conocido como #Tienditas pronto estará listo para la reactivación económica de nuestra frontera común.@petrogustavo @NicolasMaduro pic.twitter.com/W9zRJNzjNh — Migración Colombia (@MigracionCol) December 14, 2022

Facebook Twitter Linkedin

El puente internacional Simón Bolívar se encuentra ubicado entre San Antonio y el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander). Foto: Gustavo A. Castillo Arenas / EL TIEMPO

El restablecimiento de las relaciones entre ambos países, que tuvo lugar en agosto pasado, y la reapertura de otros pasos fronterizos, ocurrida el 26 de septiembre, han permitido el paso de vehículos de carga por los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, pero el tráfico no se ha normalizado del todo.



El Simón Bolívar comunica a la localidad de Villa del Rosario, en el área metropolitana de Cúcuta (Colombia), con San Antonio del Táchira (Venezuela), mientras que el Francisco de Paula Santander une a Cúcuta con Ureña (Venezuela).



El lunes pasado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que a partir del 1 de enero de 2023 se abrirá "completamente" la frontera con Colombia para permitir el paso de vehículos particulares entre ambas naciones, algo que no ocurre desde 2015, pese a que en septiembre pasado se dio el primer paso en ese sentido.



"Puedo anunciar que estaremos abriendo completamente la frontera, de todo el occidente de Venezuela con Colombia para el paso de vehículos, motos, camiones, carros, todo", dijo Maduro, quien agregó que es un regalo de año nuevo para el pueblo de la frontera.



Según Maduro, "se está preparando todo para cumplir lo que anunciamos, para cumplir la palabra empeñada con el presidente Gustavo Petro".



Mientras los dos gobiernos avanzan, aunque lentamente, en el pleno restablecimiento de las relaciones económicas y comerciales, el diputado opositor venezolano José Gregorio Correa propuso establecer controles de tránsito en los pasos fronterizos.



"Estamos de acuerdo en que haya libre tránsito, pero con controles. No debe ser una relación de corral abierto, sino enmarcada dentro de una legislación que permita tener, desde el punto de vista comercial, competitividad y ganancias a los venezolanos, y que no tengamos que ir a competir en desventaja", sostuvo en un comunicado, en el que también celebró la decisión de una "apertura total" de la frontera.



Correa subrayó la necesidad de cuidar el "orden" y fijar "normativas" para la reactivación del paso de vehículos particulares, que no pueden transitar estos cruces desde agosto de 2015.



EFE

Más noticias