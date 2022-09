Con la limpieza y una nueva mano de pintura del puente Simón Bolívar y sus alrededores, todos los últimos detalles se afinan para que este lunes se reanude la relación comercial y fronteriza entre Colombia y Venezuela. Han sido siete años de una ruptura que se intensificó desde 2019, pero que ahora abre un nuevo capítulo.



Este lunes 26 de septiembre, 10 camiones de carga cruzarán la frontera. Cinco colombianos y cinco venezolanos. Los colombianos transportarán alimentos y medicamentos, mientras que los que parten de Venezuela llevarán materias primas. Ambas mercancías serán pagadas una vez se vendan los productos en el destino final, esto para incentivar la confianza perdida.

“El sueño es volver a tener la frontera más activa de América Latina”, le dijo a EL TIEMPO Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional venezolana, quien aseguró que aún hay muchos intereses por mantener fracturada la relación entre ambos países, no solo intereses políticos, sino económicos y de ilegalidad, aunque sin señalar a nadie.



Además, Palencia detalla que en Cúcuta hay 587 venezolanos en situación de indigencia, 1.200 venezolanos en cárceles de Norte de Santander y más de 3.500 pacientes renales y oncológicos que viven en Táchira y pasan a Colombia, sectores de la población que requieren de atención.

Otro tema que ha generado preocupación es la regularización de los comerciantes apostados en La Parada. Las ventas hacia el lado venezolano han sido buenas, pero fuera del marco legal y aduanero. Y ahora deberán enmarcarse en la ley.



“Esto crea incertidumbre porque nos dicen: ¿ahora qué vamos a hacer? Quieren seguir vendiendo, pero debe ser de forma legal, les hemos dicho que hay que adecuarse a la normativa de la Dian y al Seniat”, dijo Palencia.



En la reunión binacional del 22 de septiembre estuvieron autoridades colombianas y venezolanas, que incluían al embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia. Según fuentes ligadas al encuentro, se trataron temas de adecuación aduanera y comercial, además de afinar detalles para este 26 de septiembre.



En Táchira, la población es bastante entusiasta. Se habla de una generación de 10.000 empleos directos en corto plazo, e incluso se dice que agencias bancarias venezolanas ya están buscando oficinas para reanudar operaciones.



Los empresarios de Ureña también sienten una pequeña motivación, pues la mayoría quebró. Los 7.000 millones de dólares que en su momento generó el intercambio comercial se redujeron a unos 200 millones, al menos en lo que va de este año.



Aún no se ha determinado si se les va a pedir a los peatones el carné fronterizo, requisito que fue solicitado por Colombia luego de la ruptura de las relaciones, pero que quedó en desuso por la dinámica fronteriza. A diario cruzan más de 1.000 personas y era imposible para los agentes colombianos escanear todos los documentos en un tiempo prudencial.



No obstante estos avances, también hay cautela. Por ejemplo, el sector del turismo también quiere activarse a través de las rutas terrestres hacia Colombia, pero las conversaciones siguen en marcha.



Para este domingo estaba pautada una reunión entre parlamentarios venezolanos y congresistas colombianos que daría pie a la apertura de mañana. Sin embargo, quedó suspendida por temas de seguridad y será realizada en días posteriores. Allí se tratarían temas de normativa legal y acuerdos en pro del mantenimiento y puesta en marcha de las relaciones.



Por su parte, Nicolás Maduro ha dicho que será una “apertura feliz” de la frontera y ha pedido a los empresarios venezolanos ser competitivos para aprovechar el mercado y ofrecer productos de calidad, como por ejemplo el caucho.



La zona tendrá su reapertura este lunes 26 de septiembre. Foto: Cortesía: Andrés Carvajal

Lo cierto es que este lunes se inicia un nuevo período de relaciones con epicentro en la frontera y con la expectativa de que se amplíe el espectro de relaciones hacia el área de la aviación y otros sectores.



El ministro colombiano de Transporte, Guillermo Reyes, también dijo en su visita a Caracas que los puertos quedaban abiertos para este tipo de intercambio. El viernes, el embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, informó en su cuenta de Twitter que llegaba a Barranquilla el primer barco de Venezuela cargado de 16.000 toneladas de urea, entregados a Monómeros y con un precio de 600 dólares por tonelada, cuando en el mercado superaba los 700 dólares.



Para los críticos en Venezuela, esta decisión afecta al país por dejar de percibir recursos, para otros fue de celebrar porque era una muestra de cómo el país puede ser proveedor nuevamente de productos petroquímicos para Colombia.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

