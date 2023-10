Fricción en medio de conversaciones: Venezuela llama 'metiches' a Blinken y González

Estados Unidos y Venezuela adelantan pasos que han dejado el levantamiento temporal de sanciones a Caracas y a su vez el compromiso dle Gobierno de Nicolás Maduro de dar garantías electorales. Pero en menos de 24 horas los discursos dieron un giro.



Juan González, asesor de la administración de Joe Bide, advirtió que el elivio de sanciones se desmantelaría si no se eliminan las inhabilitaciones políticas a finales de noviembre, incluyendo a María Corina Machado, principal contrincante de Maduro.



Jorge Rodríguez, presidente del parlamento venezolano y jefe de la delegación del Gobierno, rechazó las declaraciones de González y de Antony Blinken,

secretario de Estado de EE.UU. por "metiches".



"Evidentemente expresan una ignorancia de cómo funciona la Constitution. (...)

Venezuela no acepta ni sobornos ni chantajes", dijo Rodríguez.



Para Rodríguez, es de celebrar el alivio de las sanciones pero ello no significa que , según él, se rompan los acuerdos firmados en Barbados, en los que no está contemplada la eliminación de las inhabilitaciones. "Metanse en los asuntos de EEUU. Preocupe se de cumplir con lo que se comprometieron".



Sobre los acuerdos políticos en Barbados, el punto en el que parece enforcarse Estados Unidos es sobre los derechos políticos, el cual expresa que se promoverá la autorización a todos los candidatos siempre que cumplan con los requisitos para participar en la elección presidencial, consistente a los procedimientos de la ley.



Rodríguez explicó que no hace referencia a inhabilitados, como es el caso de María Corina Machado.



ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS