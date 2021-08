Líder venezolano recién liberado habla en exclusiva con EL TIEMPO

Aún un poco aturdido y adaptándose a las ruidosas calles de Caracas, el opositor Freddy Guevara sigue sin creer que esté en libertad luego de pasar 37 días preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín),también conocido como El Helicoide. Aunque en condiciones distintas, por segunda vez fue privado de la libertad, en esta oportunidad mientras intentaba impulsar un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro.

Sin teléfono celular y con cédula de identidad se desplaza. Sus equipos electrónicos aún siguen decomisados porque, aunque recibió una medida sustitutiva de libertad, con régimen de presentación cada 30 días, el juicio continúa y sobre él pesan los delitos de traición a la patria, financiamiento del terrorismo y asociación para delinquir.



En exclusiva, Guevara conversó con EL TIEMPO al salir del Palacio de Justicia, donde junto a sus abogados ratificó que estaba en libertad, aunque cree que en cualquier momento podría ser detenido de nuevo. “No tengo información de si esto tiene que ver con la negociación o no”, dice el opositor y colaborador de Juan Guaidó.

Guevara después de salir del tribunal en el que le entregaron documento que señala su libertad provicional. Foto: Ana Rodríguez Brazón. EL TIEMPO.

Luego de instalarse la mesa de negociación en México, en la que chavismo y oposición buscarán llegar a un acuerdo en siete puntos, se conoció la salida de Guevara. Se rumoró que este había sido uno de los primeros logros del proceso que se iniciará formalmente el 3 de septiembre. Se especuló que el oficialismo pediría el reemplazo de Carlos Vecchio, representante de Guaidó en Estados Unidos, por el de Guevara.

“Yo estoy dispuesto a hacer todo lo que haga falta que ayude a Venezuela; si me toca representar algo, lo representaré, y que no sea una decisión mía”, le dice Guevara a este diario, y también recalca que no tiene mayor información sobre si fue una ficha de canje o si lo llevarán a México. “No quiero hablar de manera hipotética”.



Aunque desconoce si reemplazará a Vecchio, por otra parte Nicolás Maduro ventiló en televisión nacional que “si es convocado como delegado de la plataforma unitaria México, nosotros diríamos ‘bienvenido, Freddy Guevara, al diálogo’ ”. Ante esa afirmación, el opositor prefiere guardar silencio y esperar el transcurso de los días.



Aunque el panorama no es muy claro y días antes de su detención sostuvo encuentros con Francisco Torrealba, diputado a la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez, el opositor cree que la única salida de la crisis es la negociación, aunque en algún momento no estuvo de acuerdo.



“A pesar de que esto sea una dictadura, debemos buscar una salida negociada a la crisis porque Venezuela ya llegó al llegadero. Aquí no hay otra posibilidad”, le reitera a este diario, e insiste en que lo más “conveniente” para el país es buscar un “esquema de convivencia democrática” que permita hacer política sin perseguidos.

Al colaborador de Guaidó no le sorprendió que no obstante el dialogar con Torrealba, la policía del régimen lo detuviera, cree que la lógica del chavismo es distinta y que a veces lo que diga uno de sus integrantes no es respetado por los otros. “Uno hace una cosa y el otro decide otra”.

La cárcel

El Helicoide es conocido por las denuncias sobre las torturas y tratos crueles que se dan dentro de sus celdas. Las llamadas torturas blandas aparecen en informes de organizaciones de derechos humanos y consisten en no golpear a los prisioneros, pero sí someterlos a presiones psicológicas, bajas temperaturas o privarlos de beneficios como la luz natural o la ventilación.



“No sufrí golpizas, le agradezco a Dios. Sin embargo, muchos días no sabía ni qué día era. Sabía si era de mañana o tarde porque me llevaban la comida. Los últimos tres días me dejaron tener acceso a la televisión y me enteré de que se inició el diálogo en México y que hubo una reconversión monetaria”, cuenta el opositor.



La primera vez que Guevara perdió su libertad fue el 4 de noviembre de 2017, cuando se refugió en la embajada de Chile en Caracas. Pasó tres años ahí hasta que el 9 de septiembre de 2020 la abandonó al acatar un indulto de Maduro. “Yo sabía que en cualquier momento iba preso otra vez”.



A pesar de que su juicio sigue en curso, no considera que el exilio sea una opción. “Esta es la Venezuela que nosotros vivimos desde hace tiempo y es la Venezuela por la que estamos luchando”. Tampoco se ve reemplazando a Tomás Guanipa, quien renunció a ser representante de Juan Guaidó en Colombia para poder asistir al diálogo. “No pienso en el exilio como decisión. Yo quiero estar en Venezuela hasta donde pueda. No tengo interés de ser embajador ni ser candidato”.

Aunque Nicolás Maduro ha dicho este lunes “sanciones levantadas o nada”, refiriéndose a la mesa de diálogo y mostrando una vez una advertencia sobre la viabilidad del proceso de negociación, Guevara cree que es importante seguir insistiendo en un acuerdo de convivencia aunque parezca cada vez cuesta arriba.



Para los próximos días, el también integrante del partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, tendrá varias reuniones para actualizarse en la agenda política y poder así definir cuáles serán los nuevos pasos y si finalmente será enviado a México.





