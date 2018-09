'Todas las opciones deber ser consideradas en crisis venezolana'

Para enfrentar la crisis en Venezuela ningúna opción debe esta por fuera de la mesa. Eso fue, al menos, lo indicó este martes el embajador colombiano ante la Casa Blanca Francisco Santos durante un foro en Washington organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, CSIS.

"Se escuchan voces que hablan de operaciones militares unilaterales. Creemos que debe darse una respuesta colectiva a esta crisis. Pero creemos, y déjeme ser bastante claro, que todas las opciones deben ser consideradas", dijo Santos durante su intervención, la primera del ahora diplomático desde que presentó sus credenciales este lunes ante el presidente Donald Trump.



Santos sostuvo, además, que el cambio no llegará a Venezuela mientras siga en el poder el régimen de Nicolás Maduro. "Ya es muy tarde y muy inocente pensar afirmó el funcionario- que esto se solucionará sin un cambio de régimen y en eso hay que ser claros".



En su discurso, el vicepresidente hizo énfasis en que se necesita, y de inmediato, una respuesta multilateral encaminada a generar presión económica, política y estratégica contra el gobierno venezolano.

Ya en la sesión de preguntas y respuestas, Santos dijo ser consiente de que hallar un consenso entre todos los países de la región sobre un curso de acción frente a Venezuela probablemente será imposible pero no sin antes aclarar que Colombia buscará una alianza con países que piensen de la misma manera.



Según Santos, lo que está sucediendo en Venezuela es una crisis humanitaria de proporciones épicas que no solo amenaza la seguridad de la región sino hasta la misma democracia colombiana. "Esto ya no es una olla a presión. Es una bomba de tiempo a punto de estallar", afirmó el funcionario tras ofrecer cifras sobre el impacto que está teniendo en el país la migración masiva de venezolanos.



En declaraciones posteriores dadas a esta diario el ex vice presidente aclaró que la posición de Colombia es insistir en todos los instrumentos políticos, económicos y diplomáticos disponibles para arrinconar a la dictadura que hay en Venezuela.

El foro del CSIS reunió a una serie de expertos y funcionarios para evaluar la crisis migratoria que está provocando ese éxodo en la región. En su mayoría todos coincidieron que Santos al describir la magnitud y gravedad del problema.



Matthew Reynolds, representante regional en la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU comparó la crisis a la que existe en Siria, mientras que Marta Youth, del Departamento de Estado de EE.UU. reiteró el compromiso de su país en liderar los esfuerzos para mitigar el problema.



Los expertos también coincidieron con la propuesta que viene haciendo el gobierno colombiano de crear un fondo de asistencia compuesto por aportes de la banca multilateral, el sector privado y otros países donantes. Un tema que será tratado en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas.



Hace poco días Luis Alberto Moreno, presidente del BID estimó que enfrentar la crisis migratoria tendrá un costo de al menos US $ 1.000 millones de dólares anuales.



Sergio Gomez Maseri

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington