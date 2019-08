Fotos de miles de venezolanos que  cruzaron de Colombia a Ecuador

Elías L / EFE

Al respecto, Krüger insistió en que aunque el país cafetero respeta las decisiones de sus vecinos, insiste en que "imponer medidas drásticas como las visas o llegar a cerrar una frontera no es la solución para atender una población que está muriendo de hambre, que está padeciendo necesidades". Por el contrario, "ese tipo de medidas incentivan la irregularidad, el cruce por pasos no autorizados y la corrupción, pues la migración, cuando es por necesidad, no se detiene", afirmó.